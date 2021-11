Tím slovenských „sokolíkov“ hladko prehral v Rusku, šampionát ME sa výberu kouča Kentoša vzdialil

Slovenská reprezentácia futbalistov do 21 rokov neuspela vo svojom prvom novembrovom vystúpení v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2023, v súboji C-skupiny v ruských Chimkách podľahla domácim rovesníkom hladko 0:3.

Zverenci trénera Jaroslava Kentoša v tabuľke klesli už na 4. priečku, keď z piatich duelov vydolovali len šesť bodov. Mladí Slováci sa v utorok 16. novembra predstavia v Litve.

Ruskí futbalisti základ úspešného výsledku položili už v prvom polčase, keď brankára Ivana Krajčírika prekonali Daniil Chlusevič a Gamid Agalarov. Po zmene strán spečatil triumf domácich Timur Sulejmanov.

Rusi podali lepší výkon než Slováci

„Je potrebné objektívne priznať, že ruský triumf je zaslúžený. Domáci futbalisti podali lepší výkon. V Rusku sme sa nepriblížili k výkonom z predchádzajúcich zápasov. V ofenzíve sme mali veľa strát, nedokázali sme sa dostať do gólových príležitostí, v tomto smere sme boli veľmi málo nebezpeční. V utorok nás čaká ďalší súboj v Litve a urobíme všetko, aby sme hráčov čo najlepšie pripravili,“ zhodnotil kouč Kentoš piatkovú prehru podľa webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Na Španielov strácame už 9 bodov

Slováci v tabuľke strácajú na vedúcich Španielov už 9 bodov, druhí Rusi majú pred slovenským tímom šesťbodový náskok. Priamo na ME postúpia iba víťazi deviatich kvalifikačných skupín a najlepší spomedzi tímov na druhých miestach, zostávajúce výbery z druhých priečok absolvujú baráž o zvyšné dve miestenky na ME. Ich hostiteľmi budú Rumunsko a Gruzínsko, reprezentácie týchto krajín tak majú istotu štartu na záverečnom turnaji ME.

Hráči sa musia poučiť z vlastných chýb

Stopér Adam Obert v piatok v Rusku nastúpil premiérovo v základnej zostave výberu kouča Kentoša. „Na ihrisku som sa chcel trénerovi odvďačiť za dôveru a chalanom som chcel pomôcť čo najlepším výkonom. Bohužiaľ, výsledkovo nám zápas nevyšiel a musíme sa poučiť z chýb, ktoré sme urobili. S loptou dokázali Rusi veľmi rýchlo pracovať, aj ihrisko bolo veľmi rýchle. Kvalitní boli aj v nábehoch za obranu, do tohto priestoru posielali pre nás ťažké lopty a z toho pramenili ich šance a aj góly. Všetci hráči Ruska, ktorí sa zapájali do ofenzívy, boli nepríjemní. Niektoré situácie sme mali vyriešiť inak a lepšie. Opakujem, musíme sa z tohto poučiť,“ zhodnotil podľa SFZ Obert a pred utorkovým duelom v Litve doplnil: „Musíme byť presnejší v prihrávkovej činnosti, mnohokrát sme zbytočne stratili loptu. Aj po takých chybách sa Rusi často dostávali do protiútokov a hrozili nám.“