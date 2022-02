Tímová paralelná súťaž bola pre silný vietor presunutá na nedeľu, na štart sa postavia bratia Žampovci či Jančová

aktualizované 19. februára, 9:54

Súťaže v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2022 v čínskom Pekingu mali v sobotu vyvrcholiť tímovou paralelnou súťažou, no silné poryvy vetra spôsobili odklad zo soboty na nedeľu. Podľa pôvodného programu sa mali preteky konať od 4.00 h. SEČ, no organizátori ich v piatok posunuli na 3.00 h.

Už v sobotu počas čakania na lepšie podmienky prišiel posun späť na 4.00 h SEČ a napokon odklad na nedeľu. O medaily sa tak bude bojovať až 20.2. od 2.00 h SEČ.

Zjazdári si museli zmeniť letenky

V súťaži majú štartovať aj Slováci, kvarteto Adam Žampa, Andreas Žampa, Rebeka Jančová a Petra Hromcová v prvom vyraďovacom kole čaká tím USA aj s Mikaelou Shiffrinovou, ktorá v Číne ešte nezískala ani jednu medailu napriek tomu, že bola ašpirantkou na viacero cenných kovov. Súčasťou amerického tímu sú okrem nej aj Paula Moltzanová, AJ Hurtová, Tommy Ford, River Radamus a Luke Winters.

„Je to škoda, že sa nemohlo jazdiť. Všetci sme sa tešili na tieto preteky. Boli sme v tíme namotivovaní, aby sme podali najlepší výkon. Pri tom vetre by to však neboli regulárne preteky. Je to zimný šport, zmeny patria k nemu,“ povedal podľa oficiálneho webu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Adam Žampa a žartom doplnil: „Mali by dať všetkým zlaté medaily a ukončiť preteky.“

Uviedol tiež, že väčšina zjazdárov mala Peking opustiť už v sobotu večer alebo v nedeľu. „Musia si zmeniť letenky. Navyše sa v nedeľu očakáva ešte horšie počasie. Ktovie, možno sa niektorí rozhodnú odhlásiť,“ dodal.

Správne sebavedomie

Podľa Rebeky Jančovej to na štarte vyzeralo zaujímavo. „Bránky doslova ležali. Bol to nárazový vietor. Chvíľu to vyzeralo, že by sa mohlo jazdiť a zrazu sa všetko zmenilo a začalo silno fúkať. Sneh začal víriť a bol problém vidieť aj bránky. Nebolo to ideálne. Na paralelné tímové preteky som sa veľmi tešila. Sú nepredvídateľné, na týchto tratiach je vždy šanca prekvapiť. Je potrebné mať správne sebavedomie. Na tréningoch som sa postupne zlepšovala. Najmä štarty som si musela viackrát vyskúšať, na prvýkrát to nebolo dobré,“ povedala podľa olympic.sk.

Ak by sa preteky nemohli konať ani v nedeľu, organizátori by ich museli zrušiť bez náhrady, keďže práve v nedeľu sa ZOH 2022 v Pekingu končia. Okrem súboja Slovensko – USA o postup do štvrťfinále majú bojovať aj Švajčiari s domácimi Číňanmi, Taliani s Rusmi, Nóri s Poliakmi, Francúzi s Čechmi, Nemci so Švédmi a Slovinci s Kanaďanmi. Rakúšanov organizátori nasadili priamo do štvrťfinále.

Pozastavená premávka lanovky

Nárazy vetra boli v sobota tak silné, že v stredisku Jen-čching dočasne pozastavili aj premávku lanovky.

Tímová paralelná súťaž mala pod piatimi kruhmi premiéru v Pjongčangu 2018, zlato brali Švajčiari, striebro Rakúšania a bronz Nóri.