Tínedžer chcel bojovať v Sýrii po boku Islamského štátu, dal im návod na výrobu bomby

HOUSTON 12. decembra (WebNoviny.sk) – V americkom Houstone zatkli 18-ročného mladíka, ktorého obvinili z nelegálnej distribúcie informácií na výrobu bomby a tiež z podpory extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).

Američan Kaan Sercan Damlarkaya skončil v rukách polície 8. decembra v dôsledku tajného vyšetrovania FBI. Mladík plánoval odísť do Sýrie, kde sa chcel pripojiť k IS.

Priznal pritom, že do krajiny sa pokúšal dostať už dva razy. Agentom tiež povedal, že ak by sa mu v budúcnosti nepodarilo ujsť do Sýrie, spáchal by teroristický útok v USA.

Damlarkaya poskytol údajným podporovateľom IS vzorec na výrobu peroxidu acetónu a inštrukcie, ako ho použiť spolu s tlakovým hrncom plným črepín. V prípade, že súd uzná mladíka vinným, môže dostať maximálne 20 rokov odňatia slobody.