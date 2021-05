Tipos extraliga (hokej - finále): Poprad strelil sedem gólov, Zvolen nevyužil prvý mečbal

Hokejisti HKM Zvolen nevyužili prvú možnosť na zisk tretieho majstrovského titulu v najvyššej slovenskej súťaži. Na popradskom ľade prehrali v utorok 4:7 (1:0, 1:4, 2:3), ale vo finále play-off stále majú náskok 3:1 na zápasy. Séria hraná na štyri víťazstvá sa po dvoch zápasoch pod Tatrami presúva do Zvolena. Vo štvrtok 6. mája od 17.30 h budú mať Zvolenčania druhú majstrovskú šancu ukončiť sezónu.

„Na prekvapenie nám dobre išli nohy, boli sme rýchli a aktívni. Začiatok v našom podaní nebol dobrý. Inkasovali sme v päťminútovom oslabení, ale potom sme sa rozohrali. Celkovo nič nové pod slnkom. V posledných piatich minútach sme si to zdramatizovali, ale z kopca sme zliezli ako víťazi. Keď sme začali lepšie napádať a korčuľovať, hneď to bolo vidieť a prišli aj góly. Na rozdiel od minulých zápasov sme dnes konečne dali viac gólov,“ komentoval tréner Popradu Peter Mikula pre RTVS.

„Odohrali sme výborný zápas. Mali sme veľa šancí, ich realizácia však nebola taká, ako sme si to predstavovali. Bolo to pekné, som rád, že sme sa presadili gólovo, ale Poprad využil viac šancí, a preto zvíťazil. Na našej hre netreba nič meniť. Hráme výborne. Treba si veriť v každom jednom súboji a potom budeme úspešní,“ uviedol tréner Zvolena Peter Oremus pre RTVS.

Hokej – Tipos extraliga (finále) 4. zápas HK Poprad – HKM Zvolen 7:4 (0:1, 4:1, 3:2) stav série 1:3 Góly:

0:1 – 17:21 T. Melancon (Nuutinen, McPherson) 1:1 – 23:29 M. Haščák (Vandas) 2:1 – 24:44 M. Haščák (Skokan, Svitana) 2:2 – 26:20 M. Viedenský (Bondra, Kubka) 3:2 – 36:05 M. Vandas (Preisinger, Demo) 4:2 – 36:48 D. Skokan (Haščák, Handlovský) 5:2 – 45:11 P. Bjalončík (Demo, Livingston) 5:3 – 54:10 M. Nuutinen (Meliško, McPherson) 5:4 – 54:40 M. Viedenský (Bondra, Nuutinen) 6:4 – 54:56 J. Livingston (Hudec, Bjalončík) 7:4 – 58:47 L. Handlovský (Preisinger) Vylúčenia:

1:18 P. Bjalončík – 2 min. (podrazenie)

14:18 J. Meliško – 2 min. (podrazenie)

14:31 B. Mashinter – 5 min. (pichnutie) + 20 min. osobný trest

16:21 M. Haščák – 2 min. (držanie protihráča)

24:32 M. Nuutinen – 2 min. (podrazenie)

24:32 L. Handlovský – 2 min. (pästný súboj, hrubosť)

24:32 T. Melancon – 2 min. (pästný súboj, hrubosť)

39:59 L. Handlovský – 2 min. (seknutie)

39:59 R. Bondra – 2 min. (hákovanie)

46:26 M. Nuutinen – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

48:08 B. Betker – 2 min. (krošček)

58:47 J. Livingston – 10 min. (nešportové správanie)

58:47 M. Jedlička – 10 min. (nešportové správanie) strely na bránu: 42:31, vylúčenia: 4:6 na 2 min, navyše Livingston 10 min za nešportové správanie, Mashinter 5 + DKZ – Jedlička 10 min za nešportové správanie presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: Stano, Tvrdoň – Konc ml., Kacej – Lauff, 340 divákov Zostavy:

Poprad: Vošvrda (Hamerlík) – Drgoň, Hudec, Kramár, Dalhuisen, Demo, Brejčák, Hodorovič, Zagrapan – Svitana, Skokan, Haščák – Handlovský, Bjalončík, Vandas – Livingston, Preisinger, Mashinter – Mešár, Paločko, Tavi

Zvolen: Rahm (Trenčan) – Betker, Kotvan, Ivan, Melancon, Hraško, Kubka, Meliško, Ďuriš – Bondra, Viedenský, Stupka – McPherson, Mikúš, Nuutinen – Marcinek, Tibenský, Kolenič – Gubančok, Halama, Jedlička

I. tretina

Na prvý gól štvrtého finálového zápasu sa čakalo do 18. min a dosiahli ho hostia zo Zvolena. Kanadský obranca T. J. Melancon tvrdou strelou využil presilovku o dvoch mužov, keď na lavici hanby sedeli Popradčania Brandon Mashinter (za pichnutie dostal trest 5 + DKZ) a Marcel Haščák.

II. tretina

Domáci pôsobili zakríknuto, ale v druhej tretine zodvihol bojovú zástavu ich ofenzívny líder Haščák. Najlepší extraligový strelec v 24. min skóroval do poloprázdnej bránky po skvelej prihrávke Michaela Vandasa. Ešte predtým však Zvolenčan Patrik Marcinek nastrelil žŕdku, a tak zasa raz platilo nedáš – dostaneš. Od prvého gólu Popradčanov uplynulo iba 75 sekúnd a Haščák opäť skóroval. Tentoraz v presilovej hre prekvapil Robina Rahma strelou spoza obrancu – 2:1. O ďalšie dve minúty už bolo zasa vyrovnané. Marek Viedenský sám pred bránkou domácich profitoval z výbornej zadovky Radovana Bondru – 2:2.

Ďalších desať minút gól nepadol, ale viac z hry mal Zvolen. Šance Václava Stupku či Mikka Nuutinena zneškodnil popradský brankár Tomáš Vošvrda. Potom prišli ďalšie dva „zlepené“ popradské góly. Michael Vandas a Dávid Skokan skórovali v 37. min v rozpätí 43 sekúnd a poslali Podtatrancov prvýkrát do dvojgólového vedenia – 4:2. Zatiaľ čo Vandas skóroval po výbornej prihrávke Miroslava Preisingera do takmer prázdnej bránky, Skokanovu strelu z veľkého uhla si zrazil do bránky švédsky brankára hostí.

III. tretina

Keď v tretej tretine v 46. min Peter Bjalončík zvýšil na 5:2 pre Poprad, zdalo sa, že prvé víťazstvo „Kamzákov“ v sérii je už len otázka času. Lenže Zvolenčania to nevzdali a v 55. min v rozpätí 30 sekúnd strelili dva góly a znížili na 4:5. „Momentum“ na zvolenských hokejkách sa však dlho neohrialo, lebo už o ďalších 16 sekúnd David James Livingston na dvakrát bekhendom prekonal Rahma – 6:4. V závere pečatil víťazstvo Popradu gólom do prázdnej bránky Lukáš Handlovský.

Zvolen vyhral základnú časť so ziskom 103 bodov, Popradčania získali 95 bodov a stačilo to na tretie miesto.

„Rytieri“ spod Pustého hradu si na ceste do finále poradili s Novými Zámkami 4:0 na zápasy a so Slovanom Bratislava 4:1. Podtatranci vo štvrťfinále zdolali hráčov Detvy 4:0 a v semifinále predviedli obrat proti Michalovciam z 0:2 na 4:2 na zápasy.

Zvolenčania v ich histórii slovenskej najvyššej súťaže v ére samostatnosti hrajú siedme finále. Dvakrát sa tešili z titulu (2001 a 2013) a štyrikrát získal strieborné medaily. Poprad je vo finále tretíkrát od roku 1993. Doposiaľ v nich získal iba dvakrát strieborné medaily.