Tipos extraliga - hokej (finále): HKM Zvolen - HK Poprad (online)

Vo štvrtok štartuje finálová séria hokejovej Tipos extraligy medzi HKM Zvolen a HK Poprad. Hrá sa na štyri víťazné zápasy a prípadný siedmy bude na programe na zvolenskom ľade v pondelok 10. mája.

Zvolen vyhral základnú časť so ziskom 103 bodov, Popradčania získali 95 bodov a stačilo to na tretie miesto. „Rytieri“ spod Pustého hradu si na ceste do finále poradili s Novými Zámkami 4:0 na zápasy a so Slovanom Bratislava 4:1. Podtatranci vo štvrťfinále zdolali hráčov Detvy 4:0 a v semifinále predviedli obrat proti Michalovciam z 0:2 na 4:2 na zápasy.

Tipos extraliga – finálová séria (program a výsledky) štvrtok 29. apríla (1. zápas): HKM Zvolen – HK Poprad (18.00)

piatok 30. apríla (2. zápas): HKM Zvolen – HK Poprad (18.00)

pondelok 3. mája (3. zápas): HK Poprad – HKM Zvolen (18.00)

utorok 4. mája (4. zápas): HK Poprad – HKM Zvolen (18.00)

štvrtok 6. mája (prípadný 5. zápas): HKM Zvolen – HK Poprad (17.30)

sobota 8. mája (prípadný 6. zápas): HK Poprad – HKM Zvolen (18.00)

pondelok 10. mája (prípadný 7. zápas): HKM Zvolen – HK Poprad (18.00)

Zvolenčania v ich histórii slovenskej najvyššej súťaže v ére samostatnosti hrajú siedme finále. Dvakrát sa tešili z titulu (2001 a 2013) a štyrikrát získal strieborné medaily. Poprad je vo finále tretíkrát od roku 1993. Doposiaľ v nich získal iba dvakrát strieborné medaily.