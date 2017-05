Tisíce ľudí protestovali v Moskve proti demolácii sovietskych panelákov

MOSKVA 14. mája (WebNoviny.sk) – Tisíce ľudí protestovali v nedeľu v Moskve proti plánovanej rozsiahlej demolácii panelákov z čias Sovietskeho zväzu. Informovala o tom agentúra AP.

Demonštranti – prevažne páry v mladom a strednom veku – sa zišli na Sacharovovom námestí v centre Moskvy. Požadovali pritom odstúpenie starostu Moskvy Sergeja Sobianina a ďalších predstaviteľov miestneho magistrátu zodpovedných za kontroverzný projekt.

Polícia odhadla počet účastníkov na približne 5000, opoziční aktivisti však hovoria o počte prevyšujúcom 20.000, informovala agentúra AP.

Nechcú bývať vo vežiakoch

“My sme v našom dome šťastní. Nechceme bývať vo vežiakoch,” uviedol jeden z účastníkov protestu, 36-bankový úradník Alexej Matvejev. “Ľudia, ktorí bývajú v týchto panelákoch, si tam kúpili byty kvôli tomu, aby žili v tichom prostredí uprostred zelene v nízkopodlažnej zástavbe”.

V rámci najväčšieho projektu tohto druhu na území Ruska sa má úplne zbúrať niekoľko štvrtí panelových domov, takzvaných chruščoviek. Ide o päťposchodové bytovky postavené v 50. a 60. rokoch minulého storočia, prevažne za vlády sovietskeho vodcu Nikitu Chruščova.

Magistrát argumentuje tým, že paneláky sú v zlom stave a nespĺňajú podmienky moderného bývania. Mnohí miestni obyvatelia a aktivisti sú však presvedčení, že ide len o zámienku, ktorá má vytvoriť priestor pre výstavbu výškových budov v jednej z najzelenších a preto lukratívnych štvrtí ruskej metropoly. Kritici hovoria o porušovaní ústavou garantovaných majetkových práv občanov a o ignorovaní ich záujmov.

Obyvatelia by sa museli vysťahovať

Návrh zákona o demolácií moskovských chruščoviek v apríli odsúhlasila v prvom čítaní ruská Štátna duma. Obyvatelia domov by sa v prípade definitívneho schválenia navrhovanej legislatívy museli vysťahovať a dostali by náhradné bývanie.

Predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin sa dokonca vyjadril, že by moskovský projekt mohol slúžiť ako precedens pre podobné demolácie sovietskych panelákov aj v iných častiach Ruska. V reakcii na odpor Moskovčanov ale navrhol odloženie druhého čítania zákona až do ukončenia verejnej diskusie o celej otázke.

Aktuálny plán počíta so začiatkom demolácií ešte do konca tohto roka. Obyvateľov by teda mali začať vysťahovávať už počas nadchádzajúcej jesene.