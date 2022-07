Tohtoročnú letnú sezónu poznačila ďalšia vlna pandémie, v týchto destináciách sa prísnejším protipandemickým opatreniam nevyhnete

Slováci, ktorí plánujú dovolenku v zahraničí, by mali pravidelne sledovať situácia so šírením koronavírusu v destinácií, do ktorej sa chystajú.

Hrozí sprísňovanie opatrení proti covidu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR nevylúčilo napríklad zmenu pravidiel v Chorvátsku, Slovákmi najnavštevovanejšej krajine.

V súčasnosti sú však pri “slovenskom mori“ zrušené vstupné obmedzenia v súvislosti s koronavírusom. Vstup do Chorvátska je tak možný bez povinnosti preukazovať sa očkovacím certifikátom, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-19.

„Vzhľadom na rastúci počet prípadov COVID-19 obmedzenia platia len do odvolania,“ uviedol rezort zahraničných vecí. V Chorvátsku je odporúčané nosenie rúšok v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.

„Namiesto karantény pre tých, ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, je zavedené povinné nosenie rúška po dobu 10 dní,“ dodalo ministerstvo.

Pandemická situácia v Turecku

Počty nakazených na COVID-19 podobne ako v iných častiach sveta stúpajú aj v Turecku, hoci tam od 1. júna zrušili všetky opatrenia. Teraz sa však niektoré z nich môžu obnoviť.

Turci tiež zaviedli akési certifikované hotely, kde prísne strážia to, či tieto ubytovacie zariadenia majú dobre nastavené protipandemické opatrenia.

„Pre našich turistov je teda odporúčané, aby navštevovali najmä tieto zariadenia, ktoré majú navyše vyhradené aj zvláštne miestnosti pre prípad nákazy koronavírusom,“ dodalo ministerstvo.

Rúška v interiéroch a štrajky v Španielsku

Španielsko zrušilo väčšinu obmedzení týkajúcich sa COVID-19. Podľa informácií od cestujúcich, ktorí prilietajú do Španielska z krajín EÚ, sa už nevyžaduje formulár zdravotnej kontroly SpTH ani certifikát COVID-19.

V platnosti naďalej zostáva povinná maska na tvár vo verejnej doprave, v lekárňach, v nemocniciach ši v domovoch dôchodcov.

„Zároveň pred realizáciou cesty berte do úvahy aj plánované štrajky niektorých leteckých spoločností v Španielsku a prispôsobte tomuto faktu aj svoj odchod na letisko,“ upozornilo ministerstvo.

Podmienky pre vstup do Francúzka

Podmienky vstupu cestujúcich do Francúzska sú regulované podľa stavu aktuálnej epidemickej situácie a zaočkovanosti v krajine, z ktorej prichádzajú.

Krajiny sú aktuálne zaradené do dvoch farebných skupín (zelená, oranžová). Keďže Slovensko patrí do zelenej skupiny krajín, do Francúzska môžu zo Slovenska od 31. marca 2022 vstúpiť očkované osoby proti COVID-19 vakcínami uznanými Európskou liekovou agentúrou, ktoré sa musia preukázať očkovacím preukazom označeným QR kódom.

Negatívny test PCR nie je potrebný. Neočkované osoby sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín. Maloleté osoby do 12 rokov sú od týchto povinností oslobodené.

Prísne pravidlá v Maroku

Prísne pravidlá stále platia aj pre cestujúcich do Maroka. Cestujúci nad 12 rokov, ktorí chcú vstúpiť do Maroka letecky, musia predložiť buď platný očkovací preukaz, alebo negatívny test PCR nie starší ako 72 hodín pred nástupom do lietadla a rovnako zdravotný formulár.

Platný očkovací preukaz v tomto prípade znamená, že je cestujúci zaočkovaný tromi dávkami vakcíny. Ak má len dve dávky, druhá nemôže byť podaná neskôr ako sú štyri mesiace.

Taliansko bez obmedzení

Od 1. júna 2022 sa pre vstup alebo návrat do Talianska už nevyžaduje covid pass. V Taliansku do 30. septembra 2022 zostávajú v platnosti niektoré opatrenia proti COVID-19, ako napríklad povinnosť nosiť respirátor FFP2 vo verejných dopravných prostriedkoch.

Cyperská republika zrušila všetky pandemické opatrenia týkajúce sa vstupu do krajiny. „Z dôvodu rapídneho zvýšenia počtu pozitívnych prípadov COVID-19 a počtu hospitalizácií v krajine platí od 8. júla 2022 povinnosť nosenia rúšok v interiéri,“ doplnilo ministerstvo.

Od 12. júna 2022 nie je potrebné na vstup na územie Spojených štátov amerických predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19. „Povinnosť byť zaočkovaný zostáva zachovaná,“ uzavrelo ministerstvo.