Tom Hanks dostane cenu Cecila B. DeMilla, prevezme si ju na Zlatých glóbusoch

Cenu Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo, ktorú každoročne udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA), dostane v aktuálnom ročníku udeľovania Zlatých glóbusov americký herec Tom Hanks.

„Po viac ako tri desaťročia uchvacuje divákov jeho bohatými a hravými postavami, ktoré sme si zamilovali a obdivujeme. Tak, ako je presvedčivý na striebornom plátne, je rovnaký aj za kamerou ako scenárista, producent a režisér,“ vyjadril sa na margo udelenia ceny Hanksovi prezident asociácie Lorenzo Soria.

Šesťdesiattriročný rodák z kalifornského Concordu si čestné ocenenie prevezme počas galavečera 77. ročníka udeľovania Zlatých glóbusov, ktorý sa uskutoční 5. januára v Beverly Hills.

Hanks, ktorý má na konte štyri Zlaté glóbusy, sa ako najnovší laureát ceny Cecila B. DeMilla pripojí k Jeffovi Bridgesovi, Oprah Winfrey, Meryl Streep, Denzelovi Washingtonovi, Georgeovi Clooneymu, Morganovi Freemanovi, Jodie Foster, Harrisonovi Fordovi, Robinovi Williamsovi, Woodymu Allenovi, Barbre Streisand, Sidneymu Poitierovi, Lucille Ball či Waltovi Disneymu, ktorým sa tejto pocty dostalo v minulosti.

Thomas Jeffrey Hanks

… je považovaný za jeden z najväčších talentov v Hollywoode. Na konte má dva Oscary – prvého získal v roku 1994 za hlavnú rolu v dráme Philadelphia (1993) a o rok neskôr si zlatú sošku prevzal za titulnú úlohu v snímke Forrest Gump (1994).

Vyslúžil si aj ďalšie tri nominácie na ceny americkej Akadémie filmových umení a vied, a to za herecké výkony vo filmoch Veľký (1988), Zachráňte vojaka Ryana (1998) a Stroskotanec (2000). Svoj hlas prepožičal Woodymu v sérii animákov Toy Story z rokov 1995, 1999, 2010 a 2019.

Je známy napríklad aj z filmov Veľké víťazstvo (1992), Bezsenné noci v Seattli (1993), Apollo 13 (1995), Láska cez internet (1998), Zelená míľa (1999), Cesta do zatratenia (2002), Chyť ma, ak to dokážeš (2002), Terminál (2004), Päť lupičov a stará dáma (2004), Súkromná vojna pána Wilsona (2007), Moja krásna učiteľka (2011), Atlas mrakov (2012), Kapitán Phillips: Prepadnutie lode Alabama (2013), Zachráňte pána Banksa (2013), Most špiónov (2015), Sully (2016), The Circle (2017) či The Post: Aféra v Pentagone (2017).