Tomi „Kid“ Kovács po vyše roku opäť v ringu, chce si pripomenúť svoj životný úspech

Najúspešnejší slovenský profesionálny boxer Tomi „Kid“ Kovács sa vlani jednorázovo vrátil do ringu, nebolo to však posledné slovo medzi povrazmi.

Novembrový triumf nad Sulákom

Štyridsaťdvaročný Galanťan v novembri 2018 triumfoval nad Maďarom Andrásom Sulákom na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v rámci galavečera zmiešaných bojových umení MMA pod záštitou organizácie XFN.

Majster sveta z roku 2009 v poloťažkej váhe v organizácii WBF a európsky šampión 2011 v poloťažkej hmotnostnej kategórii v prestížnejšej verzii a jednej zo štyroch najprominentnejších organizácii WBO už vtedy nevylúčil, že ešte absolvuje zopár stretnutí.

Meno ďalšieho súpera nie je známe

Teraz sa po viac ako ročnej prestávke znovu postaví do ringu so zámerom pripomenúť si svoj životný úspech.

„Pri desiatom výročí zisku titulu majstra sveta by som opäť mohol vstúpiť do ringu. Aby to nebolo len také symbolické, že doň vstúpim, tak si pôjdem aj zaboxovať. A keď už zaboxovať, tak aj poriadne. To znamená, že sa treba dôkladne pripraviť,“ prezradil Tomi „Kid“ Kovács v športovom spravodajstve RTVS Góly – body – sekundy.

Jeho zápas je plánovaný na úvod roka 2020, mal by sa uskutočniť na Slovensku. Meno súpera galantského rodáka zatiaľ nie je verejne známe. „Ja ho už viem. Bude to zahraničný protivník, nie je z okolia, ale pochádza zo vzdialenejšej krajiny. Zatiaľ však nechceme prezradiť jeho meno,“ dodal Kovács.

Súčasný prezident Slovenskej boxerskej federácie (SBF) má podľa svojho oficiálneho webu z 29 súbojov na profesionálnej úrovni bilanciu 27 víťazstiev (z toho 16 k.o.) a 2 prehry.