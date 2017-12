Tony Martin zúri na Froomov nález a upozorňuje na iné dopingové prípady

LONDÝN 14. decembra (WebNoviny.sk) – Ubezpečenia britského cyklistu Chrisa Frooma o jeho nevine vyvolali pochybnosti, prečo štvornásobnému víťazovi Tour de France ihneď nepozastavili činnosť po tom, ako neprešiel dopingovým testom.

Medzinárodná cyklistická únia (UCI) nariadila jazdcovi tímu Sky, aby vysvetlil, prečo mu vo vzorke moču, odobratej počas pretekov Vuelta a Espaňa, našli dvojnásobne vyššie hodnoty salbutamolu než povoľujú normy. Froome tvrdí, že Sky má dôkazy svedčiace o tom, že nie je vinný a nepodvádzal.

Jazdec údajne neprekročil žiadne hranice

„Viem, že v zásade som dodržiaval tento protokol a neprekročil som žiadne hranice,“ povedal Froome. „Dúfam, že do konca tohto procesu to bude každému jasné a budem očistený a oslobodený od akéhokoľvek pochybenia,“ dodal jazdec.

Svoju integritu obhajoval v rozhovore so Sky, s vysielateľskou spoločnosťou vlastniacou rovnomenný tím. „Ja som testovaný každý deň pretekov, lebo nosím dres lídra; vedel som, že som bol testovaný,“ povedal Froome.

„Máme tiež veľa informácií zvnútra tímu, čo som jedol každý deň, koľkokrát som sa denne zastavil, aby som sa vymočil. Detaily informácií, aké sme schopní poskytnúť, sú obrovské,“ pokračoval sebavedomo cyklista.

Dvojitý štandard pre úspešný tím

Nemecký cyklista Tony Martin, jeden z Froomových rivalov, sa vyjadril, že si myslí, že niečo nie je v poriadku pri riešení tohto prípadu. „Som totálne nahnevaný,“ napísal Nemec na facebooku.

„V prípade Christophera Frooma sa rozhodne uplatňuje dvojitý štandard, iní súťažiaci majú pozastavenú činnosť bezprostredne po pozitívnom teste a on a jeho tím dostanú čas, aby všetko vysvetlili. Nepoznám podobný prípad z nedávnej minulosti. Je to škandál a nemali mu dovoliť prinajmenšom to, aby štartoval na svetovom šampionáte. Nielen verejnosť, ale aj ja mám okamžite dojem, že sa deje niečo za kulisami, urobili sa dohody… Má on a jeho tím špeciálny status?“ položil si otázku Martin.

Moč vykazoval salbutamol

Štvornásobného víťaza Tour de France, britského cyklistu Chrisa Frooma, požiadala Medzinárodná cyklistická únia (UCL), aby podal informácie týkajúce sa abnormálnych výsledkov jeho dopingového testu z pretekov Vuelta a Espaňa (19. augusta – 10. septembra 2017).

Tím Sky, ktorého farby Froome reprezentuje, v stanovisku uviedol, že dostal informáciu od UCI, že test moču zo 7. septembra vykázal koncentráciu salbutamolu 2000 nanogramov, čo je dvojnásobok povolenej maximálnej hodnoty (1000). Sky dodal, že rodák z Kene musel vziať zvýšenú dávku salbutamolu po akútnych symptómoch astmy počas záverečného týždňa pretekov.

„UCI má absolútne právo preskúšať výsledky testu. Spolu s tímom poskytneme požadované informácie,“ povedal k prípadu Froome.

„Astma sa mi počas Vuelty zhoršila, preto som na doporučenie lekára zvýšil dávku salbutamolu. Ako vždy som sa s najväčšou starostlivosťou uisťoval, že som neužil vyššiu ako prípustnú dávku,“ pokračoval Froome. Tridsaťdvaročný jazdec v júli obhájil svoje prvenstvo na Tour, potom vyhral aj Vueltu – tú prvý raz.

Brit môže prísť o titul

Podľa reglementu Vuelty môže prísť britský jazdec o titul, ak nebude vedieť dostatočným spôsobom zdôvodniť výšku dávok lieku. Hrozí mu aj vylúčenie z budúcoročného Tour de France a Giro´d Italia. Takto pochodil v roku 2007 taliansky cyklista Alessandro Petacchi, ktorý za rovnaký priestupok dostal 12-mesačný dištanc.

„Je o mne všeobecne známe, že trpím astmou a presne poznám pravidlá. Takisto viem, že ako špičkový pretekár budem denne testovaný,“ dodal britský cyklista v spoločnom stanovisku s tímom Sky.

Salbutamol sa používa na liečbu ľudí s poruchami dýchania a na liečbu astmy. Má podobné účinky ako klenbuterol.

„Prítomnosť salbutamolu v moči v koncentrácii vyššej ako 1000 ng/ml alebo formoterolu v koncentrácii vyššej ako 40 ng/ml sa nepovažuje za zamýšľané terapeutické použitie, ale za nepriaznivý analytický nález, ak športovec nepreukáže kontrolovanou farmakokinetickou štúdiou, že abnormálny výsledok bol spôsobený inhalačným použitím terapeutickej dávky do maximálneho množstva uvedeného vyššie,“ píše sa v oficiálnom texte zoznamu zakázaných látok a metód, ktorý aktualizuje Svetová antidopingová agentúra (WADA).