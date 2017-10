TOP zdravé potraviny na túto jeseň

Bratislava, 13.10.2017 ( WBN/PR ) – Chudnutie do plaviek je samozrejmosťou, no ani s prichádzajúcou zimou a sychravým počasím nemusíte automaticky priberať na svojej váhe. Aj v tomto období sa dá veľmi dobre stravovať s tým, že nebudete mať problémy so svojou hmotnosťou. Každý z nás sa chce cítiť príjemne a dokonalá postava vďaka zdravej strave a správnemu životnému štýlu nám to pomôže dosiahnuť.

Tu je zoznam našich obľúbených jesenných jedál, ktoré si môžete vychutnať počas nasledujúcich chladnejších mesiacov a nebudete tak musieť meniť veľkosť vášho obľúbeného dámskeho oblečenia.

Tekvicové „Latte“

Áno, aj toto je obľúbený nápoj, ktorý sa u nás ešte len začína objavovať. Keďže je teraz sezóna tejto zdravej zeleniny, odporúčame vám ho vyskúšať. Samozrejme, že nesmiete čakať, že to bude tá pravá klasika, no ako zdravá náhrada je to naozaj lepšie. Spojenie kávy s vôňou jesene sa teda oplatí ochutnať. Takže doprajte si pocit z tohto nápoja a po skrášlení za pekným toaletným stolíkom si ho v kuchyni vyskúšajte pripraviť podľa nasledovných krokov.

Potrebujete k tomu tekvicové pyré, cukor (kokosový), možno javorový sirup, klinčeky a škoricu. Všetko zmiešate, povaríte zhruba asi 5 minút a necháte schladiť. Takúto vychladenú zmes (sirup) si pridáte do kávy (malé množstvo podľa chuti) a s trochou mlieka vytvoríte dokonalé latte.

Zeleninová polievka

Chcete čosi, čo vám „pošteklí“ vaše chuťové poháriky? Vychutnajte si niečo vydarené a chutné so zeleninovou polievkou, nezabudnite na čerstvé produkty, najlepšie priamo z trhu. V trende sú krémové polievky, ktoré môžete a nemusíte zahustiť smotanou. Takéto stravovanie je najlepšou cestou k tomu, ako si bez veľkej námahy a s ľahšími činkami vytvarovať jednotlivé partie vášho tela.

Sladké zemiaky

Hľadanie zdravých príloh môže byť ťažké, najmä takých, ktoré bude jesť celá rodina. Vyskúšajte sladké zemiaky, pečené s cesnakom, olivovým olejom, suchou horčicou, mletým čerstvým rozmarínom a morskou soľou. Sladké zemiaky sú naplnené vitamínmi A a C, pričom majú aj vysoký obsah vlákniny a medi.

Zmeňte svoj postoj

Pokiaľ uvažujete o augmentácii a potrebujete si svoje sebavedomie zvýšiť aj týmto spôsobom, nevidíme v tom nič zlé, samozrejme iba v prípade, ak je to všetko v správnej miere. Presne tak by mal fungovať aj váš život. Nikdy by ste veci nemali robiť na silu a príliš preháňať. Vo všetkom sa vyžaduje určitý systém a postup.

Aj v stravovaní si musíte nájsť svoje najlepšie postupy a metódy, len tak sa budete radovať z dokonalej postavy, ktorú stačí niekedy ozdobiť originálnym šperkom. Využívajte dostupné potraviny a nájdite ich zdravý spôsob spracovania. Len tak sa vám podarí aj v tomto jesennom období udržať svoje kilá na „uzde“.