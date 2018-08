Tóth je lídrom slovenskej výpravy na majstrovstvá Európy, cieľom je získať aspoň jednu medailu

BRATISLAVA/BERLÍN 4. augusta (WebNoviny.sk) – Aspoň jedna medaila a ďalšie tri umiestenia v elitnej osmičke – to je cieľ 21-člennej slovenskej výpravy na 24. majstrovstvách Európy v atletike, ktoré sa v Berlíne začnú v pondelok 6. augusta popoludní úvodnými kvalifikačnými súťažami.

Adeptov na cenný kov či miesto v TOP 8 je v tretej najpočetnejšej výprave na vrcholnom podujatí (OH, MS, ME) v ére samostatnosti viacero. „Lídrom by mal byť olympijský víťaz v chôdzi na 50 km Matej Tóth, ktorý má jasne najlepší tohtoročný čas spomedzi päťdesiatkárov,“ skonštatoval šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) a šéf slovenskej výpravy Martin Pupiš. „Vysoko v európskych tabuľkách a dobrú formu však majú aj ďalší – kladivárka Martina Hrašnová, chodkyňa na 50 km Mária Katerinka Czaková, šprintér Ján Volko i kladivár Marcel Lomnický. Myslím si, že vďaka nim – no i ďalším – môžeme považovať berlínsku výpravu za historicky najsilnejšiu na ME od roku 1993.“

Členkami výpravy aj dve juniorky

Do nominácie sa dostalo 21 atlétov, 19 z nich sa predstaví v individuálnych súťažiach. S výnimkou Daniely Ledeckej všetci splnili „ostrý“ limit Európskej atletiky, štart zlepšujúcej sa nitrianskej prekážkarky na 400 m v Berlíne odobril technický delegát EA. Ďalších piatich adeptov (Lajčáková, J. Velďáková, D. Velďáková, Lomnická, Žeňúch), ktorí sa k limitom priblížili, však už odmietol.

„V minulosti sme boli neraz svedkami pozitívnych prekvapení, preto verím, že sa ho dočkáme aj teraz. Odhadujem, že zaujímavým umiestením do našej berlínskej bilancie by mohli prispieť napríklad štvorstovkárky Bezeková s Putalovou, prekážkar Kučera, výškar Bubeník či trojskokan Veszelka,“ vravel šéftréner.

Do nominácie sa dostali dve vekom ešte juniorky, ktoré upútali pozornosť na júlových MSJ vo fínskom Tampere. Gabriela Gajanová pobeží 800 m (4. na MSJ) a úplne najmladšia členka výpravy Emma Zapletalová (v marci mala ešte len 18) okrem prekážkarskej štvorstovky, kde skončila na MSJ piata, aj štafetu na 4 x 400 m. Štvorstovkárske kvarteto sa na ME predstaví tretí raz za sebou a po 14. mieste v Zürichu 2014 a 10. v Amsterdame 2016 by za istých okolností mohlo poškuľovať i po finále, no bez zlepšenia rekordu SR 3:31,66 min to určite nepôjde.

Nominovali aj trénerov všetkých pretekárov

Spomedzi 21 nominovaných je 6 nováčikov, toľkí boli aj v Amsterdame 2016. Najviac účastí na ME má kladivárka Martina Hrašnová (štartuje už šiesty raz, premiéru mala v roku 2002!), ktorá je s dvoma striebornými medailami zároveň najúspešnejší člen berlínskej výpravy SR na doterajších ME. Piaty štart čaká kladivára Marcela Lomnického, ktorý túži získať konečne cenný kov a štvrtý raz sa na kontinentálnom šampionáte predstaví chodec Matej Tóth, pred štyrmi rokmi v Zürichu strieborný na 50 km.

„Na šampionát do Berlína sme nominovali aj trénerov všetkých pretekárov, ktorí splnili limit. Toto v minulosti nebývalo zvykom, no tento model sa nám osvedčil už na OH 2016 v Riu. Vnímame to na jednej strane ako zvýšenie komfortu pre atléta, odbornú a psychickú oporu. Niektorí sa zmestili do oficiálnej kvóty, ďalším sme zaplatili možnosť získať akreditáciu mimo nej,“ pripomenul Martin Pupiš.

V Berlíne rozdelia dovedna 48 medailových kompletov. Prvý raz v histórii budú o cenné kovy bojovať aj chodkyne na 50 km vrátane Slovenky Márie Katerinka Czakovej, ktorej v tohtoročných kontinentálnych tabuľkách patrí výborná druhá priečka.

Rusi ako neutrálni športovci

Tretia najpočetnejšia slovenská výprava sa v Berlíne pokúsi prevýšiť druhú najväčšiu, 22-člennú amsterdamskú z roku 2016 (32. miesto – 8 bodov : 5. Lomnický/kladivo, 7. Kučera/400 m prek., 7. Hrašnová/kladivo) a čo najviac sa priblížiť k rekordnej 28-člennej z Zürichu 2014 (17. miesto – 22 bodov: 2. Hrašnová/kladivo, 2. Tóth/50 km chôdza, 6. D. Velďáková/trojskok, 7. Repčík/800 m, 7. Lomnický/kladivo, 8. Lomnická/kladivo). Amsterdamské vystúpenie je mierne skreslené, pretože v olympijských rokoch sa na ME nekonajú chodecké a maratónske súťaže.

Pred dvoma rokmi bolo najúspešnejšie v medailovej bilancii krajín nečakane Poľsko so 6 zlatými, 5 striebornými a 1 bronzovou medailou pred Nemeckom (5 – 4 – 7) a Veľkou Britániou (5 – 3 – 8). Ruskí atléti už na amsterdamských ME pre dištanc za štátom riadený doping neštartovali, no v Berlíne už budú súťažiť, ibaže len ako neutrálni športovci pod vlajkou Európskej atletiky. Na ME 2018 sa predbežne prihlásilo 1573 atlétov zo 49 členských krajín EA plus neutrálni atléti (Rusko) a utečenecký tím.

Dvadsiaty štvrtý európsky šampionát sa začne v pondelok 6. augusta popoludní úvodnými kvalifikačnými súťažami. V rozbehoch zakľaknú do blokov Ján Volko, Šimon Bujna (obaja 100 m), Martin Kučera (400 m prek.) a v kvalifikácii kladivárov bude o postup do 12-členného finále bojovať Marcel Lomnický. Berlínske súboje budú môcť sledovať i slovenskí televízni diváci: RTVS odvysiela všetky večerné finálové bloky a naživo uvidia v utorok predpoludním od 8.35 h aj preteky v chôdzi na 50 km s olympijským víťazom Matejom Tóthom.