Tóth skončil v ankete Chodec roka až šiesty, triumfoval Úradník pred Czakovou

V tradičnej ankete Chodec roka získal za rok 2019 ocenenie Miroslav Úradník. Dvadsaťtriročný atlét banskobystrickej Dukly uspel v hlasovaní trénerov, funkcionárov, pretekárov a novinárov so ziskom 150 bodov a premiérovo v kariére vyhral túto anketu. Len o štyri body zaostala jeho kolegyňa z reprezentácie i tréningovej skupiny Mária Katerinka Czaková.

Úradníkova sezóna ako na hojdačke

Úradník zaujal v úvode tohto roka tromi osobnými rekordmi na tréningovom kempe v Austrálii – na 10 000 m na ovále sa v Canberre zlepšil na 42:21,37 min, a potom dokonca na 40:43,73, v Adelaide stiahol svoje maximum na 20 km na 1:23:46 h. Na Svetovej univerziáde v Neapole obsadil na 20 km 10. miesto, v Európskom pohári v litovskom Alytuse bol 30. a v čínskom Wu-chane na VII. armádnych svetových hrách vybojoval na dvadsiatke bronz.

„Moja sezóna bola ako na hojdačke. Raz hore, potom dolu úplne bez formy, ako keby som začínal s tréningom od samého začiatku. Veľký vplyv na túto situáciu mali zranenie achiloviek. Napriek všetkému však považujem uplynulú sezónu za najúspešnejšiu v mojej kariére. Veľmi si cením februárový osobný rekord na 20 km a najmä bronz na armádnych hrách. Ocenenie Chodec roka je ohodnotenie mojej celoročnej práce a výborná motivácia do ďalšej. Samozrejme, doprial by som ho aj Marike, ona tiež predviedla v sezóne pekné výkony. Môj budúcoročný cieľ je kvalifikovať sa na OH. Viem, bude to náročné, ale urobím všetko, aby som a do Tokia dostal. Rád by som posunul svoje maximum na dvadsiatke niekam na úroveň 1:22:00 – 1:22:30, ale nebránim sa ani lepšiemu výkonu,“ uviedol Úradník pre web atletika.sk.

Trénerom roka je opäť Spišiak

Ocenenie pre najlepšieho trénera roka získal takisto ako v predošlých piatich rokoch Matej Spišiak, ktorý pripravoval Máriu Katerinku Czakovú (spolu s Martinom Pupišom), Moniku Hornákovú, Miroslava Úradníka, Mateja Tótha a Michala Morvaya.

Prvenstvo v kategórii mládeže patrí 18-ročnému Danielovi Kováčovi (ŠK ŠOG Nitra), desiatemu na juniorských ME v Borase na 10 000 m. Nádejný zverenec kouča Petra Mečiara (v ankete zvíťazil v kategórii Tréner mládeže) sa môže pýšiť aj 11. miestom na 10 km juniorov v EP v Alytuse a nečakane získal seniorský titul majstra SR na 5000 m v hale v druhom najlepšom slovenskom juniorskom výkone v histórii (20:43,87). Kováč je vo svetových halových juniorských tabuľkách 2019 na 5000 m siedmy, osobné rekordy si zlepšil aj na 3000 m (12:22,93) a 10 000 m (43:54,26).

Výsledky ankety Chodec roka 2019 vyhlásili v piatok 29. novembra na zasadnutí chodeckej sekcie SAZ v Banskej Bystrici.