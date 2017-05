Toto leto bude bzukot! Tvrdí to v kampani Demänovka

Bratislava, 24.5.2017 ( WBN/PR ) – S novou kreatívnou kampaňou pre bylinnú Demänovku prichádza pred letom ST. NICOLAUS. Je primárne zameraná na mladých ľudí s blízkym vzťahom k prírode, ktorým nie je ľahostajný osud včiel produkujúcich med – jednu z dôležitých zložiek Demänovky. Nosným komunikačným kanálom je web demanovka.sk/vcely, facebookový profil a Instagram Demänovka. Kampaň potrvá do polovice júla.

Kampaň s headlinom „Toto leto bude bzukot!“ rýdzo slovenského bylinného alkoholu Demänovka vychádza z jej jedinečného zloženia, ktorého dôležitou zložkou je aj pravý kvalitný slovenský včelí med. Ďalšími ingredienciami starostlivo stráženej receptúry je 14 vybraných bylín a korenín, jemný lieh a číra tatranská voda. Projekt dáva do pozornosti tému včiel, ktorých počty dramaticky klesajú aj na Slovensku, približuje problematiku včelárstva s cieľom zacieliť pozornosť mladých ľudí na túto oblasť. Súčasťou komunikácie je aj úprava varianty Demänovky Liqueur na Demänovku Likér s medom.

„Pretože Demänovka je náš slovenský bylinný likér, ktorej chuť i vôňu dotvára pravý včelí med, rozhodli sme sa upriamiť pozornosť mladých dospelých ľudí na problém včiel a slovenských včelárov,“ vysvetľuje filozofiu kampane Mária Táborská, brand manažérka značky Demänovka zo spoločnosti ST.NICOLAUS a dodáva: „Jednoducho povedané – keď nebude na Slovensku dosť včiel a medu, nebude ani obľúbená Demänovka, ktorá je tu od roku 1954. Odľahčeným štýlom komunikácie by sme radi informovali mladých dospelých o tejto problematike a inšpirovali ich k aktivite.“

Nosnou komunikačnou platformou kampane je webová stránka demanovka.sk/vcely, facebookový profil a Instagram Demänovka, ktoré chcú zábavným i vážnejším spôsobom edukovať čitateľov a fanúšikov o význame včiel pre náš život a zároveň inšpirovať k ich ochrane. V rámci kampane spoločnosť Demänovka zabezpečila tri úle so včelami Nadácii Cvernovka. Umiestnili ich na streche budovy, kde Cvernovka sídli, a dobrovoľníci sa budú o ne starať. Malý včelín, vďaka ktorému pribudnú v meste ďalšie včelie rodiny, poslúži na vzdelávanie návštevníkov Cvernovky. Atraktívne backstage zábery a seriál s včelárom budú môcť fanúšikovia sledovať na sociálnych sieťach. Originálnym komunikačným nástrojom je „živý“ billboard fľaše Demänovky so živými rastlinami a prikrmovacou zmesou pre včely na Račianskej ulici (neďaleko budovy Cvernovky) v Bratislave.

Kampaň, ktorú kreatívne a produkčne pripravila reklamná agentúra HEADS, je nasadená od polovice mája a bude pokračovať do polovice júla. Bude prebiehať prioritne v online priestore, doplnená o PR a BTL aktivity.

VIZITKA KAMPANE:

Názov kampane: Toto leto bude bzukot!

Názov agentúry: HEADS

Creative director: Marko Kolar

Art Director: Juraj Zajačka

Account Manager: Zuzana Sabolová

Copywriter: Dominik Holič

Stratég: Marko Kolar

Timing kampane: polovica mája – polovica júla

Využité nástroje: demanovka.sk/vcely, Facebook, Instagram, PR, BTL

Spoločnosť ST.NICOLAUS, a.s., je lídrom na slovenskom trhu, ktorá vám už od roku 1867 prináša tradičné a obľúbené liehoviny vyrobené z prvotriednych surovín. Portfólio spoločnosti tvoria desiatky značiek, medzi najvýznamnejšie patria Nicolaus Vodka, bylinná Demänovka, ovocné liehoviny radu Jubilejná, kvalitné vína Slovenské Vinice, tradičná rada KLASIK a pravé ovocné destiláty ST. NICOLAUS Exclusive Edition. Spoločnosť je tiež výhradným distribútorom značiek Soberano, Lepanto, whisky NOMAD , ginov The London No.1, MOM gin, Gibson´ s, škótskych whisky Glen Moray a Label 5, karibského rumu Negrita pravého kubánskeho rumu Santiago de Cuba a tiež vín zo Španielska, Talianska, Argentíny a Chile. Obchodné zastúpenie má aj v Českej republike a Maďarsku a svoje produkty vyváža do mnohých krajín sveta.