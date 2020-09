Tour de France 2020: Sagan si udržal zelený dres, ôsmu etapu ovládol Peters (video+foto)

aktualizované 5. septembra 18:17

Sobotňajšia ôsma etapa Tour de France 2020 mala 140 kilometrov a prvýkrát bolo na trati aj stúpanie najvyššej tzv. hors catégorie (HC) a jej víťazom sa stal Nans Peters (AG2R La Mondiale). Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) finišoval na 140. mieste so stratou takmer 33 minút na víťaza.

Ešte pred prvým kopcom sa súperilo o body do súťaže o zelený dres – rýchlostná prémia bola na 42,5 kilometri v Sengouagnet. Sagan nebodoval a keďže jeho najväčší súper získal dva body, náskok žilinského rodáka sa zmenšil na sedem bodov.

Potom sa už išlo len do kopca a z kopca. Najskôr to bolo stúpanie prvej kategórie na Col de Menté, ktoré malo 6,9 kilometra a priemerný sklon 8,1 percenta. Nasledovala spomenutá horská prémia najvyššej kategórie na Port de Balés (11,7 kilometra a sklon 7,7 percenta) a záverečné stúpanie na Col de Peyresourde (9,7 kilometra a sklon 7,8 percenta), po ktorom sa cyklisti „zviezli“ dolu kopcom do cieľa.

Žltý drese lídra si udržal Adam Yates (Mitchelton Scott), bodkovaný pre najlepšieho vrchára bude mať aj v nedeľu na sebe Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) a biely pre najlepšieho cyklistu do 25 rokov Egan Bernal (Ineos). Už spomínaný zelený má v moci Sagan, ktorý má na čele bodovacej súťaže 138 bodov.

Tour de France 2020 – 8. etapa (Cazères-sur-Garonne – Loudenvielle) dátum: 5. september 2020 dĺžka: 140 km profil: horský

Profil ôsmej etapy Tour de France 2020. Foto: www.letour.fr