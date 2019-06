Tour de France prišla o ďalšie veľké meno, Dumoulin vynechá preteky pre problémy s kolenom

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Holanďan Tom Dumoulin nebude štartovať na júlových najprestížnejších cyklistických pretekoch sezóny Tour de France. Dôvodom sú pretrvávajúce problémy s kolenom.

Rodák z Maastrichtu sa zranil počas úvodnej Grand Tour sezóny Giro d’Italia, keď spadol v piatej etape a následne musel odstúpiť. Po viac než mesačnej pauze skúsil otestovať svoju výkonnosť na podujatí Critérium du Dauphiné, ktoré však takisto nedokončil.

„Posledný mesiac bol extrémne náročný aj pre problémy pri zotavovaní kolena. Po tom, čo sa stalo na Gire, som naozaj chcel ísť na Tour de France, ale tento týždeň som si uvedomil, že to v mojom prípade nie je reálne. Snažil som sa tam dostať, ale musím počúvať svoje telo,“ cituje Toma Dumoulina špecializovaný portál cyclingnews.com. Tour de France tak prišla o ďalšie veľké meno, pretože pre zranenie nebude môcť štartovať ani štvornásobný šampión tohto podujatia Chris Froome.

„Sústredili sme sa na odpočinok, zotavovanie a postupný návrat do pretekového rytmu. Rovnako ako pri každom uzdravovaní aj tu však boli prekážky. Tom potrebuje čas na to, aby sa vrátil v plnej kondícii. Je to jediné správne rozhodnutie,“ vyjadril sa lekár tímu Sunweb Anko Boelens. Dvadsaťosemročný cyklista mal vo Francúzsku obhajovať druhé miesto z minulého roka, keď ho zdolal len Brit Geraint Thomas.

Holanďan sa v nasledujúcom období bude sústrediť na španielsku Vueltu a na svetový šampionát v Yorkshire. Vlani skončil na majstrovstvách sveta štvrtý v pretekoch s hromadným štartom a striebro si vybojoval tak v individuálnej ako aj v tímovej časovke.

Lídrom Sunwebu počas Tour de France bude Holanďan Wilco Kelderman a o zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže zabojuje Austrálčan Michael Matthews.