Tour de France je za dverami, ako stávkové kancelárie veria Petrovi Saganovi?

PARÍŽ 27. júna 2017 (WBN/PR) – Od časovky v Düsseldorfe až po legendárny dojazd na Elyzejských poliach. Aj taký bude 104. ročník cyklistických pretekov Tour de France. Na najslávnejších trojtýždňových pretekoch sa predstaví aj slovenská bratská dvojica Peter a Juraj Saganovci. Pod drobnohľadom médií bude najmä úradujúci majster sveta, ktorý šiestykrát zaútočí na zisk zeleného dresu.

Tradičná príprava ovenčená výhrami bodovacích súťaží

Jednou z najvýznamnejších postáv tohto ročníka Tour de France bude opäť Peter Sagan. Na konci februára triumfoval na jednodňových pretekoch Kuurne-Bruxelles-Kuurne, ale na prestížnych monumentálnych klasikách mal poriadny kus smoly. Na Miláno – San Remo skončil druhý, na pretekoch Okolo Flámska ho pribrzdil nepríjemný pád a na Paríž-Roubaix sa nevyhol niekoľkým defektom. Líder nemeckého tímu Bora-Hansgrohe zvolil tradičnú prípravu pred najslávnejšími cyklistickými pretekmi. Okolo Kalifornie a Švajčiarska ovládol bodovaciu súťaž a celkovo päťkrát skončil na stupňoch víťazov. Na nedeľňajších spoločných majstrovstvách Českej a Slovenskej republiky sa do boja o víťazstvo nezapojil. Doplatil na to, že ani jeden z tímov nedokázal kontrolovať preteky a nepostrážil si únik, z ktorého vzišiel aj celkový víťaz.

Nemecký tím si robí zálusk na zelený i bodkovaný dres

Na Tour de France bude žilinský rodák štartovať po šiestykrát a zálusk si robí na zisk ďalšieho zeleného dresu. Pokiaľ by sa mu to podarilo, vyrovnal by rekord legendárneho Erika Zabela. Podľa stávkových kancelárii je najväčším favoritom. Jeho výhodou je to, že nemecké zoskupenie Bora-Hansgrohe nemá úplne typického pretekára na celkové poradie. Naopak, sústrediť by sa malo na etapové triumfy a okrem zeleného trička sa pokúsi s Rafalom Majkom získať aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. V konkurencii online stávkových kancelárií sú Fortuna s Tipsportom najlepšou možnosťou na tipovanie, tvrdí to portál www.stavkovaniecezinternet.sk. Šancu na zisk zeleného dresu obe stávkové kancelárie ohodnotili kurzom 1,45 čo predstavuje pomerne vysokú šancu.

Najväčšími vyzývateľmi budú Kittel či Matthews

Medzi hlavných konkurentov Petra Sagana bude nepochybne patriť nemecký rýchlik Marcel Kittel. Cyklista tímu Quick-Step Floors časuje formu prakticky len na Tour de France. Na nemeckom šampionáte sa príliš nepredviedol, keď obsadil až 30. miesto. Podobne ako v prípade Petra Sagana, aj v prípade rodáka z Arnstadtu sa stávkové kancelárie zhodli a na zisk zeleného dresu vypísali kurz 3,75. Marcel Kittel si však bude musieť poradiť bez Tonyho Martina, ktorý prestúpil do ruského tímu Kaťuša a bude sa snažiť v záverečných kilometroch pripraviť pozíciu pre Alexandra Kristoffa. Podľa špecializovaného portálu Cyclingnews je najväčším konkurentom dvojnásobného majstra sveta Michael Matthews. Líder tímu Sunweb vyhral etapu na pretekoch okolo Švajčiarska a o dobrej forme hovorí aj štvrté miesto z klasiky Liège-Bastogne-Liège.

Froome má veľkú šancu skompletizovať víťazný hattrick

Samozrejme, cyklistické preteky Tour de France si pamätajú najmä víťazov celkového poradia. V posledných dvoch rokoch nenašiel premožiteľa Chris Froome a pri pohľade na súpisku Teamu Sky ho s kurzom 2,00 musíme pasovať do role najväčšieho favorita. Na Critérium du Dauphiné skončil štvrtý, no sám sa vyjadril, že tieto preteky bral len ako prípravu na Tour de France. Jeho hlavným vyzývateľom bude Richie Porte, ktorý dvakrát triumfoval na Paríž – Nice, ale na najslávnejších pretekoch sa mu pódiové umiestnenie vyhýba. Na víťazstvo Austrálčana je v Tipsporte vypísaný kurz 3,00. Tím BMC sa z celkového triumfu radoval naposledy v roku 2011, keď doviedol k víťazstvu Cadela Evansa. Okrem spomínaných favoritov musíme spomenúť aj mená ako Alberto Contador, Nairo Quintana, Fabio Aru alebo Romain Bardet, ktorý by chcel prerušiť dlhé 32-ročné čakanie na triumf francúzskeho jazdca.