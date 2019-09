Tour filmového festivalu EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019 mení Slovensko k lepšiemu

Celoročný projekt, ktorého cieľom je priniesť do regiónov Slovenska najlepší výber dokumentárnych filmov zo sveta a inšpirovať spoločnosť k zmene postoja vo vzťahu k životnému prostrediu, mieri aj do vášho mesta. Okrem toho vás čakajú zaujímavé diskusie, hostia a program či Junior festival pre základné a stredné školy. Vstup na festival je voľný.

V dňoch od 12.09 do 10.12. prebieha regionálna tour filmového festivalu EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019 zameraná na témy súvisiace so životným prostredím a trvalo udržateľným rozvojom. Celoročný projekt, ktorý je realizovaný v spolupráci s mestami a samosprávami tento raz zavíta na jeseň do 27 slovenských miest z toho troch krajských.

Festival, ktorý mení svet k lepšiemu

Snahou festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Preto je pre organizátorov festivalu dôležité prinášať tieto témy zrozumiteľne, atraktívne a zábavne čo najširšiemu publiku do všetkých regiónov.

„Festivalové filmy ukazujú nielen krásu a moc prírody, odľahlé miesta doposiaľ nepoznačené ľudskou činnosťou, ale aj presný opak, negatívny dopad našej každodennej spotreby na životné prostredie. Ľudí však nechceme strašiť, chceme im priniesť informácie a motivovať ich k zmene, možno trošku varovať. Je potrebné sa poučiť zo zlých návykov a naštartovať v sebe zmenu,‘‘ informuje o charaktere podujatia riaditeľ festivalu Peter Lím.

Bohatý program pre všetkých a navyše zadarmo

Prehliadka víťazných dokumentárnych filmov prebieha vždy dva dni v krajských a jeden deň v okresných mestách.

Doobedie je venované deťom a mládeži v rámci Junior festivalu. Dokumentárne filmy a sprievodný program býva prispôsobený vekovej kategórii. Záber je široký, od detí prvého stupňa základných škôl až po stredné školy. Súčasťou tohto pútavého doobedia budú aj sprievodné aktivity ako prednášky, kvízy a hry, ktorých cieľom je informovať nastupujúcu generáciu o ochrane životného prostredia.

Festival pokračuje večerným programom pre širokú verejnosť, ktorý začína od 16:00 do 21:30. V kinosálach jednotlivých miest sa budú premietať víťazné dokumentárne filmy festivalového ročníka z celého sveta. Tour po Slovensku prináša čo najbližšie k vám pútavý filmový program so vstupom pre širokú verejnosť ZADARMO.

Nenechajte si preto ujsť napríklad jedinečné zábery vlčej svorky v nehostinnej tundre, naučte sa predchádzať vzniku odpadov, vyriešte dilemu udržateľného stravovania, predstavte si život bez hmyzu alebo sa inšpirujte príbehom odhodlanej aktivistky, novodobej Johanky z Arku.

Čakajú vás zaujímavé diskusie a hostia

Okrem dychberúcich filmových záberov budú pre verejnosť v každom meste pripravené diskusie so zaujímavými rečníkmi, odborníkmi a aktivistami zamerané na aktuálne témy udržateľného rozvoja, problematiku odpadu či na množstvo pálčivých tém. Návštevníkov festivalu čakajú tiež sprievodné aktivity, tematické stanovištia alebo stánky, ktoré taktiež spríjemnia deň.

Zažite na vlastnej koži možnosť zmeny a nechajte sa inšpirovať. Ak totiž chceme zmeniť svet a svoju budúcnosť, musíme začať od seba. Aj malé zmeny môžu mať veľký vplyv!

Zoznam miest, v ktorých sa koná festivalová TOUR 2019/2020

12. september 2019, NOVÁ BAŇA – Kino Vatra

17. september 2019, PÚCHOV – Kino Púchov

19. september 2019, PARTIZÁNSKE – Panoramatické 3D Kino

24. september 2019, DOLNÝ KUBÍN – Mestské kultúrne stredisko

26. september 2019, MARTIN – Cinemax Martin

1. október 2019, BREZNO – Kino Mostár

3. október 2019, VEĽKÝ KRTÍŠ – Kino Baník

10. október 2019, BANSKÁ ŠTIAVNICA – Kino Akademik

14. október 2019, VRBOVÉ – Dom kultúry

16 – 17. október 2019, KOŠICE – Kasárne/Kulturpark

21. október 2019, GBELY – Dom kultúry

22. október 2019, SENEC – Kino Mier

25. október 2019, HLOHOVEC – Kino Úsmev

28. október 2019, MALACKY – Kino Záhoran

29. október 2019, BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Mestské kultúrne stredisko

5. november 2019, LUČENEC – Kino Apollo

7. november 2019, REVÚCA – Kino klub Revúca

11. november 2019, PEZINOK – Dom kultúry

13. – 14. november 2019, PREŠOV – Stromoradie

19. – 20. november 2019, ŽILINA – Ster Century Cinemas | OC Mirage

21. november 2019, POVAŽSKÁ BYSTRICA – Kino Mier | PX Centrum

25. november 2019, SEREĎ – Kino Nova

27. – 28. november 2019, TRNAVA – Kino Hviezda

3. december 2019, KRUPINA – Kino Kultúra

5. december 2019, GALANTA – Kino DK Galanta

10. december 2019, RIMAVSKÁ SOBOTA – Kino Orbis

Viac informácií o programe nájdete na: www.ekotopfilm.sk

