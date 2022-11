Tovar značiek dm v hodnote 10 000 eur poputuje do perinatologických centier

Na Slovensku sa ročne narodí každé 13. dieťa predčasne, čo znamená, že 4 500 detí príde počas roka na svet v rozmedzí od 24. do 36. ukončeného týždňa tehotenstva. Dlhodobé zdravotné problémy sa práve u predčasniatok vyskytujú až 10-krát častejšie ako u donosených novorodencov a v celej Európe tak predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov, ktorí potrebujú obrovskú starostlivosť, opateru a špeciálne podmienky na to, aby mohol ich vývoj pokračovať čo najlepšie. Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí sa tak spoločnosť dm drogerie markt rozhodla pomôcť predčasniatkam a ich rodinám. Prostredníctvom OZ malíček, ktoré sa už 11 rokov venuje podpore a pomoci predčasne narodeným deťom a ich rodinám, darovala šek na tovar značiek dm v hodnote 10 000 eur pre šesť perinatologických centier po celom Slovensku, a to konkrétne v Bratislave, Nových Zámkoch, Martine, Prešove, Banskej Bystrici a Košiciach. Táto forma podpory sa tak dostane k najmenším bábätkám na špecializované pracoviská, kde sa začína ich cesta za lepšou a krajšou budúcnosťou.

Symbolický šek odovzdala Ľubici Kaiserovej, prezidentke a štatutárnej zástupkyni OZ malíček Katarína Charvátová, manažérka nákupu zodpovedná za sortiment detí spoločnosti dm drogerie markt. „Pre našu spoločnosť je pôsobenie v oblasti pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú, veľmi dôležité, a preto vyvíja v tomto smere mnohé aktivity. Som veľmi rada, že jednou z nich je aj pomoc našim najmenším veľkým bojovníkom, ktorým môžeme aspoň takto uľahčiť začiatok ich mnohokrát veľmi náročnej cesty, ktorá je následkom ich skorého príchodu na tento svet,“ povedala Katarína Charvátová.

„Predčasný pôrod predstavuje závažné riziká, kedy na svet prichádzajú krehké bábätká, doslova, bojujúce o svoje zdravie a budúcnosť. Ich štart do života sa veľmi líši od donosených bábätiek a kým sa dostanú do náruče svojich rodičov, musia prejsť dlhú a náročnú cestu v nemocnici. Ďakujeme preto za tento dar, ktorý pomôže hospitalizovaným deťom a ktorý ocenia tak zdravotníci, ako aj rodičia bábätiek do dlane,“ uviedla Ľubica Kaiserová. Ako dodala, združenie sprevádza rodičov predčasniatok počas ich hospitalizácie, podporuje nemocnice materiálne, aby prispievalo k zlepšeniu podmienok predčasne narodených detí a realizuje projekty, ktoré pomáhajú týmto deťom a ich rodinám.

Informačný servis