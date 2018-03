Trabzonspor už zaplatil Trenčínu za Matúša Bera, musela však zasiahnuť FIFA

TRENČÍN/TRABZON 10. marca (WebNoviny.sk) – Turecký klub Trabzonspor dostal v uplynulých dňoch od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) trest zákazu prestupov počas letného transferového obdobia v roku 2018.

Trabzonspor pyká za to, že slovenskému AS Trenčín včas nevyplatil 250-tisíc eur pri prestupe stredopoliara Matúša Bera. Dvadsaťdvaročný slovenský záložník prišiel do Trabzonu v lete 2016 za 2,5 milióna eur.

Podľa aktuálnych informácií je už podlžnosť Trabzonsporu voči trenčianskemu klubu vyrovnaná. „Je mi ľúto, že to zašlo až tak ďaleko. Skúšali sme riešiť situáciu normálnou cestou, ale Trabzonspor nereflektoval na naše výzvy. Približne pred troma mesiacmi sme sa rozhodli obrátiť na FIFA. Tá zareagovala promptne a poslala Turkom poslednú výzvu. Ani na tú však Trabzonspor nezareagoval, a tak mu FIFA zakázala prestupy. Reakcia tureckého klubu bola okamžitá a vo štvrtok sme od neho dostali peniaze na účet,“ prezradil pre sobotňajšie vydanie denníka Šport generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.

Trabzonspor, hoci „prešvihol“ posledný splátkový termín o takmer rok, už avizoval, že sa odvolá na Športovom arbitrážnom súde (CAS) vo švajčiarskom Lausanne. V potrestanom klube vedno s Berom pôsobia jeho krajania Ján Ďurica, Juraj Kucka a Tomáš Hubočan, kmeňový hráč francúzskeho Olympique Marseille.