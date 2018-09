Trenčianski Gladiátori pokračujú v budovaní kádra, hráčom poskytujú profesionálne zázemie

BRATISLAVA 3. septembra 2018 (WBN/PR) – Pred necelým mesiacom na oficiálnom Otvorení sezóny 2018/2019 predstavili nových hráčov i novú tvár na poste hlavného trénera, a síce Branislava Jánoša. Nejde však o konečné zmeny; okrem ďalších hokejistov sa realizačný tím stará o zázemie hráčov, ktoré smelo konkuruje tímom aj zo slovenských profesionálnych súťaží.

Univerzitný tím Gladiators Trenčín pôsobí v Európskej univerzitnej hokejovej lige (EUHL) od jej samého začiatku, a teda čoskoro vstúpi do šiestej sezóny. Z mužstva, ktoré bolo spočiatku tvorené i mnohými amatérmi, sa postupne formuje tím hráčov s bohatými skúsenosťami. Už len samotný kapitán Miroslav Habšuda má za sebou 6 sezón v slovenskej extralige, keď štyri roky obliekal dres Dukly Trenčín, následne dva Zvolena. „Mnohé slovenské tímy nemajú záujem o niektorých hráčov a keď vieme, že sú študentmi, snažíme sa ich osloviť. Rovnako sa mnohí hráči dozvedajú o nás a o možnosti fungovania u nás od svojich kamarátov či spoluhráčov. Tento týždeň sa nám takto ozvali dvaja z prvej slovenskej ligy. Dostanú priestor na tréningoch a následne sa už ukáže, akým smerom sa to vykryštalizuje a či sa dohodneme na spolupráci,“ vyslovil na úvod športový riaditeľ Gladiátorov Roman Moravec.

Celý princíp univerzitnej súťaže je založený na prepojení štúdia s hokejom, pričom za túto športovú činnosť hráči nemôžu prijímať plat. Gladiátori sa tak snažia svojim hráčom, ktorí sú študentmi prevažne na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, poskytnúť aspoň skutočne profesionálne zázemie – od kabíny, vybavenia, kvalifikovaných trénerov, až po materiálne zabezpečenie. Hokejovú výstroj, bez ohľadu na to či ide napr. o hokejku, nohavice či korčule, si tak nemusia hráči kupovať za svoje finančné prostriedky. „Moja filozofia je taká, že pre hráčov by sme mali zabezpečiť kvalitné podmienky a to v tom, že dostanú kvalitný materiál – a to sa bavíme skutočne o veciach svetových značiek, ktoré majú svoju hodnotu. Vieme, že výstroj je drahá, takže aj týmto smerom sa snažíme o našich hráčov postarať. Viem podľa referencií, že i táto skutočnosť hráčov osloví. Častokrát v slovenských súťažiach takéto materiálne zabezpečenie nemajú,“ pokračoval športový riaditeľ.

Gladiators Trenčín je jediným tímom z celej EUHL, ktorý spolupracuje s profesionálnym klubom, ktorý má svoje mužstvo v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži, a síce s HK Dukla Trenčín. „Priznám sa, že sa až čudujem ostatným mužstvám, že sa nesnažia o spoluprácu v mestách, v ktorých pôsobia, s danými klubmi. V daných regiónoch sú extraligové mužstvá, takže mi je až záhadou, že sa nejaká tá spolupráca nedeje. Ale, samozrejme, každý máme inú politiku, akým spôsobom univerzitný hokej budujeme a robíme. My už dnes však vieme povedať, že tu máme napríklad Dávida Páleša – prvého brankára, ktorý minulý rok získal s trenčianskymi juniormi titul, tiež druhého gólmana z Dukly Trenčín, ktorý mu bude robiť dvojku, a tiež niekoľko ďalších hráčov, ktorí pred pár rokmi hrali práve v trenčianskej juniorke. Títo chlapci sa nám vracajú, sami si spočítajú a vedia vyhodnotiť, čo im ponúka a môže priniesť napríklad prvá či druhá liga, a čo my. Je tu tak pre nich viacero možností a je to len na nich, ako sa rozhodnú. EUHL ide kvalitatívne nahor a našou snahou je, aby našim hráčom skutočne nič nechýbalo,“ rozhovoril sa Moravec na margo spolupráce s Duklou. „Sme poučení z minulej sezóny, kedy sme mali isté problémy, a už vieme, že musíme pracovať skutočne profesionálnym spôsobom, musíme mať kvalitný a široký káder, spolupracovať s ľuďmi okolo trenčianskeho hokeja,“ pokračoval. Skvelým príkladom spolupráce Gladiátorov a Dukly je i momentálny hráč A-tímu HK Dukla Trenčín Adam Špankovič, ktorý pred pár rokmi obliekal dres aj univerzitného mužstva, a získaval tak skúsenosti aj v tejto súťaži.

Autor: Janka Danková