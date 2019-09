Trenčín, mesto jógy a sebarozvoja

Uplynulú sobotu privítal ONE & ONLY Festival všetkých, ktorí chceli relaxovať, zacvičiť si jogu, či dozvedieť sa viac o tom, ako zlepšiť svoj život.

V sobotu, 28. septembra, sa konal v Ode v Trenčíne druhý ročník ONE & ONLY Festivalu. Návštevníci si mohli vybrať z množstva prednášok, workshopov, zaujímavých štyridsiatich vystavovateľov venujúcich sa nielen osobnému rozvoju, ale aj zdravej výžive a zdravému životnému štýlu Päť prednáškových miestností naplnilo svoje kapacity na maximum. V hlavnej sále sa hovorilo napríklad o strachoch, vzťahoch a slobode (Pavel Baričák), Jarmila Klímová viedla prednášku o základoch filozofie pre psychosomatické chápanie sveta. Prebehli tu tiež dva inšpiratívne rozhovory. Vera Wisterová, moderátorka podujatia, sa rozprávala s hokejistom Brankom Radivojevičom o jeho živote a Mirka Jarošová, jedna z organizátoriek, zase s herečkou Chantal Poullain o jej životnom príbehu, ktorý spísala do knihy Život na lane. Jogova sála ponúkla Jemnú YIN jogu (Janette Hodálová), hostia si mohli oddýchnuť pri meditačnom koncerte s krištáľovými miskami (Tina Burgwieser), zacvičiť si pod vedením Fredyho Ayisiho, či vyskúšať jógu na trávenie so Zdenkom Yogim. V motivačnej sále si návštevníci mohli vypočuť 9 tipov ako dosiahnuť vnútornú pohodu od Daniely Rau, jogín Swami Dayananda predstavil svoj životný príbeh, ktorý spísal do knihy Cesta k prameňu. Michelle Mattieligh ponúkla ženám návod na premenu ženy z obete na bohyňu a Jozef Banáš odprezentoval svoju knihu Prebijem sa: Štefánik. Vo workshopovej sále sa návštevníci mohli zoznámiť s hirudoterapiou – liečbou pijavicou lekárskou (Xénia Hanková), Peter Planieta hovoril o liečivej sile piatich elementov, či Patrick Linhart s prednáškou „Niekedy sme zbierali Céčka, teraz sú to Éčka.” Piata sála bola určená deťom. Počas celého dňa bol pre ne pripravený program – detská joga, Montessori dielničky, Kreativito – hry s kreatívnymi kockami lego a mnoho ďalších aktivít. Festival ukončil hudobným vstupom SUVE, slobodný umelec tvoriaci uvedomelý hip hop so zmysluplnými textami bez vulgarizmov a autor knihy Premena, s podtitulom Menim seba-menim svet.

Spolu si viac ako 700 účastníkov odnieslo množstvo inšpiratívnych myšlienok a pozitívnych zážitkov z festivalu životného štýlu, z ktorého sa stáva príjemná septembrová tradícia. Organizátorky festivalu, Karin Nižňanská a Miroslava Jarošová, opäť vytvorili inšpiratívny priestor pre všetkých, ktorí majú chuť zmeniť svoj život k lepšiemu.

„Tešíme sa, že je stále viac ľudí zaujímajúcich sa o sebarozvoj. Ďakujeme všetkým, ktorí opäť prišli na náš festival a veríme, že pre vás budúci rok vytvoríme do tretice inšpiratívny deň, akým bol tento. Všetci sme jedineční. A všetci si môžeme dopriať deň pre seba, načerpať motiváciu a prísť na to, ako žiť lepší a šťastnejší život,” bilancujú organizátorky a zároveň už teraz sľubujú pokračovanie septembrového festivalu.

Inzercia