Video: Trenčín v rozhodujúcom zápase nedal Detve šancu, ostáva v Tipsport lige

TRENČÍN 11. apríla (WebNoviny.sk) – Hokejisti Dukly Trenčín si zahrajú v Tipsport lige aj v sezóne 2017/2018. Rozhodol o tom až ich záverečný duel 12. kola play-out, v ktorom Trenčania doma zdolali súperov z Detvy 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).

Trenčín obsadil v konečnej tabuľke barážových súbojov druhé miesto za už dávnejšie istým účastníkom najvyššej súťaže Liptovským Milkulášom. Tretia Detva zaostala za Trenčínom o 4 body a rovnako ako v tabuľke posledná Skalica bude opäť účinkovať iba v I. lige.

Trenčianski hokejisti rezolútnym vstupom do zápasu zmarili akékoľvek šance Detvanov pomýšľať na najvyššiu súťaž. Už v 4. min dorazil vyrazený puk za Orčíka domáci krídelník Bezúch a ten istý hráč v 14. min tečoval pokus Holendu opäť do bránky hostí – 2:0. Od druhého gólu prešlo len 35 sekúnd, ked Vopelka v nájazde dvoch na jedného nedal Orčíkovi šancu – 3:0. Pomer striel 20:8 po prvej tretine vystihol dianie na ľade zo všetkého najviac. A keď už po 13 sekundách druhej tretiny rozsvietil červené svetlo na detvianskou bránku Sojčík, brankár Orčík sa nechal vystriedať Škorvánkom. Výsledok 4:0 sa už do konca zápasu nezmenil a takmer 3000 divákov na tribúnach mohlo oslavovať udržanie sa jednej z bášt slovenského hokeja v najvyššej súťaži.

Liptovský Mikuláš zvíťazil v Skalici po trinásťgólovej prestrelke 7:6. Víťazný presný zásah hostí padol v 47. min z hokejky Jakuba Sukeľa, ktorý tak zavŕšil hetrik. V Skalici sa hralo v uvoľnenej atmosfére a obaja aktéri nešetrili peknými akciami a najmä korením – gólmi.

Hokej – Tipsport liga 2016/2017 – play-out – záverečné 12. kolo:

HK Dukla Trenčín – HC 07 Orin Detva 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Góly: 4. Bezúch (Holenda, D. Trška), 14. Bezúch (Holenda, T. Bulík), 15. Vopelka (J. Gašparovič, Sádecký), 21. Sojčík (Marcel Hossa, A. Šťastný)

Vylúčení: 3:4 na 2 min, navyše: 31. Mačkovič (Detva) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Baluška, D. Konc – Orolin, Tvrdoň, 2995 divákov

Zostavy:

Trenčín: Volden – Starosta, Drgoň, Holenda, Cebák, Pač, Bohunický, Denis Hudec, D. Trška – Marcel Hossa, Sojčík, A. Šťastný – J. Ručkay, Bulík, Bezúch – J. Gašparovič, Sádecký, Vopelka – M. Hecl, Šimun, J. Švec

Detva: Orčík (21. Škorvánek) – F. Fekiač, Sládok, Gachulinec, Michal Valjent, Mačkovič, Zorvan, F. Šedivý, Jendroľ – Škvaridlo, R. Gašpar, J. Žilka – T. Török, Srnka, L. Říha – Videlka, Huňady, V. Fekiač – Poliaček, J. Petro, Hrušík

Hlasy:

Július Pénzeš (tréner Trenčína): „Bolo to veľmi ťažké, že sa rozhodovalo v poslednom zápase, najmä po psychickej stránke. Bol som presvedčený, že máme lepšie mužstvo, ale v poslednom zápase sa môže stať hocičo. Napríklad dnes v prvom striedaní si Cebák zlomil ruku. Zvládli sme dobre prvú tretinu, pretože sme plnili to, čo sme si povedali. V druhej časti sme pridali štvrtý gól a tím sa upokojil. Vždy som tvrdil, že nám chýbajú skúsenejší hráči, ktorí upokoja lavičku pri vedení. Veľakrát sa nám stalo, že sme prišli o náskok.“

Andrej Šťastný (útočník Dukly Trenčín): „Vedeli sem, že tento tím má silu. Postrácali sme však veľa bodov a zbytočne sme si to zdramatizovali. Vedeli sme, že keď budeme hrať tak, ako vieme, nemôžeme prehrať. V predchádzajúcich dueloch sme nepremieňali šance a teraz sme chceli získať vedenie na svoju stranu.“

Tomáš Škvaridlo (útočník Detvy): „Veľmi ma mrzí tento zápas. Všetci sme sa na tento duel tešili. Nezvládli sme prvú tretinu a to rozhodlo. Možno sme až príliš veľa chceli a to nám zväzovalo ruky. Urobili sme chyby a Trenčín ich potrestal. Potom sme už naháňali výsledok. Sezóna v Detve bola dobrá, ale ja osobne som trochu sklamaný. Chceli sme urobiť posledný krok, prišlo nás podporiť veľa divákov. Mrzí nás, že sme to nezvládli.“

HK Skalica – MHk 32 Liptovský Mikuláš 6:7 (1:2, 3:2, 2:3)

Góly: 20. A. Kotzman (K. Kučera, Hluch), 23. Halabrín, 25. A. Kotzman (Š. Petráš, Vereš), 27. Janáč (Vereš, Škápik), 41. Š. Petráš, 43. Halabrín (P. Ivičič) – 3. Róbert Huna (Mezovský, Richard Huna), 4. J. Sukeľ (M. Sukeľ, V. Vybíral), 29. J. Sukeľ (M. Sukeľ), 38. Róbert Huna (Piatka), 42. M. Sukeľ (J. Sukeľ), 46. Mezovský (Piatka), 47. J. Sukeľ (Burzala, Števuliak)

Vylúčení: 1:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

Zostavy:

Skalica: R. Petrík – Škápik, Bureš, Kukliš, Drahorád, Mikéska, Pavešic, M. Romančík – Š. Petráš, Vereš, Janáč – Hluch, K. Kučera, A. Kotzman – P. Kotzman, Brodek, Dvonč – R. Smetana, P. Ivičič, Halabrín

Liptovský Mikuláš: Durný – E. Bagin, Kadlubiak, P. Luža, Burzala, M. Šiška, F. Oravec, Mezovský, Moravčík – V. Vybíral, Langhammer, Brezniak – J. Sukeľ, M. Sukeľ, Števuliak – A. Laco, M. Kabáč, A. Lištiak – Richard Huna, Piatka, Róbert Huna