Trendy a ceny služieb upratovacích firiem 2022

Jednou z primárnych aktivít online platformy daibau.sk je aktívne sledovanie vývoja cien na stavebnom trhu, ich včasná aktualizácia a informovanie širokej verejnosti. Na základe toho bol vypracovaný prehľad aktuálnych cien služieb upratovacích firiem.

Ceny služieb upratovacích firiem

Rovnako ako v prípade iných služieb, pre ktoré platforma Daibau aktívne vykonáva prieskum, aj ceny služieb upratovacích firiem sa môžu líšiť v závislosti od mnohých faktorov, medzi ktoré patrí veľkosť upratovanej plochy, typ upratovania, množstvo práce, dĺžka času potrebného na upratovanie… Väčšina upratovacích firiem ponúka rôzne balíčky služieb a cenníky si vytvárajú podľa ponúkaných balíčkov. Bežné upratovanie zvyčajne zahŕňa základné služby, ako je vysávanie, čistenie podláh, čistenie a dezinfikovanie sociálnych a iných sanitárnych zariadení. Generálne upratovanie zahŕňa doplnkové služby, ako je umývanie okien, upratovanie skríň a pod.

Ceny sa môžu líšiť aj v závislosti od toho, kde sa čistenie vykonáva. Existujú rozdiely medzi cenami upratovania bytových domov a nebytových, kancelárskych, obchodných, podnikateľských priestorov. Vo väčšine prípadov upratovacie firmy ponúknu zľavy, ak je podpísaná dlhodobá zmluva. Podrobnejšie ceny upratovacích služieb si môžete pozrieť v kalkulačke cien upratovacích firiem.

Ceny služieb upratovacích firiem na Slovensku

Aby boli výsledky výskumu čo najrelevantnejšie, oslovili sme upratovacie firmy, ktoré aktívne využívajú platformu Daibau, zamerali sme a na upratovacie firmy so sídlom v Bratislave, Prešove a Banskej Bystrice – prieskum ukázal, že nie sú žiadne drastické cenové rozdiely medzi porovnávanými mestami.

Pokiaľ ide o údržbu bytových domov, upratovacie firmy túto službu, ako aj údržbu nebytových, kancelárskych a obchodných priestorov, účtujú na báze hodinovej sadzby. Ceny údržby bytových domov a bytov sa pohybujú do 100m2 sa pohybujú okolo 200 EUR. Do tejto ceny je započítané aj použitie chemikálií na čistenie upratovacej firmy. Pri upratovaní firiem sa ceny pohybujú 20-30 EUR za hodinu.

Hĺbkové čistenie sa pohybuje od 10 – 12 EUR za sedadlo, čo znamená, že za hĺbkové čistenie kresla treba zaplatiť približne 12 EUR, za dvojsedadlovú pohovku asi 24 EUR atď. Umývanie okien je služba, ktorá je zriedkavo žiadná samostatne, ak však zákazníci chcú iba umývanie okien, cena je 70 EUR. Čistenie textilných podlahových krytín zvyčajne zahŕňa čistenie kobercov. Firmy poskytujúce upratovacie služby vo väčšine prípadov odvezú koberce do špeciálne vybavených práčovní. Za tieto služby treba zaplatiť 3 EUR/m2.

Aké sú ceny služieb upratovacích firiem v iných krajinách?

Platforma Daibau pôsobí na 12 trhoch a aby si naši používatelia vytvorili čím jasnejší obraz o situácii na trhu, porovnáme cenníky týkajúce sa poskytovania služieb v tejto oblasti na niektorých trhoch.

Služby, ktoré poskytujú upratovacie firmy, sú najdrahšie vo Švajčiarsku. Tam za upratovanie bytu treba zaplatiť od 10 do 16 EUR/m2 v závislosti od toho, o aké silné zašpinenie ide. Pokiaľ ide o čistenie okien, cena závisí od toho, či sa čistí len sklo alebo celé okno spolu s rámami a lištami, stojí 9 až 12 EUR za okno. Čistenie textilných podlahových krytín je v porovnaní so Slovenskom tiež oveľa drahšie a cena sa pohybuje v rozmedzí od 8 do 12 EUR/m2. Čo sa týka obchodných priestorov, upratovanie sa účtuje na báze hodinovej sadzby a cena je 35 až 70 EUR. Za hĺbkové čistenie pohovky treba zaplatiť 90 EUR.

Česká republika je na tom cenovo podobne ako Slovensko, upratovanie bytov stojí 6 EUR/hodina, za údržbu obchodných priestorov treba zaplatiť 6 až 7 EUR za hodinu. Pokiaľ ide o hĺbkové čistenie sedacích súprav, za čistenie jedného sedadla, rovnako ako na Slovensku, treba zaplatiť 7 EUR. Umývanie okien sa účtuje za m2 a cena tejto služby je 0,8 EUR/m2. Čistenie textilných podlahových krytín je takmer dvakrát drahšie ako na Slovensku, stojí 4 EUR/m2.

V Rakúsku, podobne ako vo Švajčiarsku, sa upratovanie bytových priestorov účtuje za m2 a cena je 3,5 až 8 EUR/m2, pri obchodných priestoroch sa účtuje 3,5 EUR/m2 alebo 16 EUR/hodina. Čistenie okien stojí 5 EUR a viac, za čistenie textilných podlahových krytín treba zaplatiť 4,5 EUR/m2. Hĺbkové čistenie pohovky stojí 80 EUR.

Prognóza cien v nasledujúcom období

Zvýšenie cien služieb a produktov neobišiel ani upratovacie firmy. Majitelia upratovacích firiem ohlásili od začiatku budúceho roka zvýšenie cien svojich služieb vzhľadom na to, že sa zvýšili ceny obstarania materiálu, prevádzkovania poskytovaných služieb a pod. To znamená, že od začiatku budúceho roka nás očakávajú nové cenníky aj za upratovacie služby.

