Tréner Nemecka Löw je sklamaný z prehry, podľa brankára Neuera si postup na MS vo futbale nezaslúžili

KAZAŇ 27. júna (WebNoviny.sk) – Nemecký sen o obhajobe titulu sa na XXI. majstrovstvách sveta v Rusku (14. júna – 15. júla) rozplynul senzačne už v základnej skupine. Osud zverencov trénera Joachim Löw síce spečatila prehra 0:2 s Kórejskou republikou na záver účinkovania v F-skupine, ale za ich vyradenie môže predovšetkým vlastná nemohúcnosť v ofenzíve, keď sa druhýkrát na šampionáte nepresadili v koncovke.

V stredu však nedokázali dostať súpera pod väčší tlak a aj šancí na skórovanie bolo z ich strany minimum. Výsledkom je historické a zaslúžené vyradenie, čo priznal aj tréner Joachim Löw po svojom sedemnástom dueli na nemeckej lavičke na MS:

„V tomto okamihu cítim veľké sklamanie, že sme nepostúpili. Nezaslúžili sme si obhájiť titul ani postúpiť ďalej. Chýbala nám ľahkosť a dynamika, ktorá je potrebná na strieľanie gólov. Šancí sme si vypracovali veľmi málo. Nezvládli sme to, aj keď sme mali na hracej ploche kvalitu.“

Obrovské sklamanie

Po neúspešnom účinkovaní na MS v Rusku necháva Löw svoju budúcnosť vo funkcii kormidelníka „Nationalelf“ otvorenú. Pred šampionátom predĺžil zmluvu do roku 2022.

„Teraz je skoro hovoriť na túto tému. Je to obrovské sklamanie, ktoré je momentálne hlboko v našich mysliach. Potrebujeme pár hodín, ráno môžeme niečo povedať k tomu, ako to pôjde ďalej,“ dodal strojca nemeckých úspechov z ostatných rokov a dodal: „Je nesmierne náročné zopakovať triumf, aký sa nám podaril pred štyrmi rokmi.“

V hre bolo veľa hektiky

Vyradenie obhajcu titulu nie je na ostatných MS ničím výnimočným. Úradujúci svetoví šampióni už trikrát za sebou nepostúpili zo základnej skupiny. Na MS 2010 to boli Taliani, zásluhu na tom mali aj slovenskí futbalisti. O štyri roky neskôr rovnako dopadli Španieli a v roku 2018 aj Nemci.

„Ťažko sa hľadajú slová. Až do konca sme verili, že sa nám podarí skórovať. Mali sme dosť príležitostí, ja sám tiež takú, ktorú musím premeniť. Od 65. minúty bolo v našej hre veľa hektiky a prišli sme o jej štruktúru. Keby moja hlavička skončila v sieti, teraz by sme hovorili o tom, aké je pekné postúpiť ďalej. Lenže neskončila, a tak sa teraz bavíme o niečom inom. Do tejto situácie nás dostal už prvý duel s Mexikom. Posledný presvedčivý výkon sme podali na jeseň 2017, čo je už trochu dávno,“ povedal stopér Mats Hummels.

Kritický do vlastný radov bol aj brankár a kapitán Manuel Neuer: „Chýbala nám ochota a vôľa ukázať, že na MS chceme niečo dosiahnuť. Aj keby nám to dnes vyšlo, vo vyraďovacej fáze by nás v nasledujúcom alebo ďalšom stretnutí niekto zastavil. Musíme si to jasne priznať, nezaslúžili sme si to. Ani v jednom dueli sme nepresvedčili tak, že by sme mohli povedať, že to bolo pravé nemecké mužstvo. Musíme za to niesť zodpovednosť. Je to trpké a zároveň biedne.“

Podnecoval v nich túžbu zdolať súpera

Kórejčania sa vďaka dvom gólom v nadstavenom čase tešili zo svojho prvého víťazstva na šampionáte v Rusku. Hoci im nevynieslo postup do osemfinále, je o to cennejšie, že ho dosiahli proti štvornásobným a zároveň stále ešte úradujúcim majstrom sveta, ktorých odsunuli na posledné miesto tabuľky.

„Po tomto triumfe sa cítim na jednej strane vynikajúco, ale na druhej strane, keďže sme nepostúpili, aj trochu prázdny. Hráčom som povedal, aby bojovali až do úplného konca. Opakoval som im, že nastúpia proti obhajcom titulu a lídrovi rebríčka. Podnecoval som v nich túžbu zdolať takého súpera. A podarilo sa mi to,“ skonštatoval kórejský kouč Šin Tchä-jang, ktorého zverenci prvýkrát zdolali Nemcov na MS (predtým 2:3 v USA 1994 a 0:1 v Japonsku a Kórejskej republike 2002).

„Doteraz som nikdy neodchytal tak perfektný zápas. Platí to o celej kariére. Dnešné strely súpera som akoby nechytal sám, ale pomáhali aj obaja naši brankári na súpiske. Celý náš tím vrátane trénera bojujeme za všetkých kórejských ľudí. Výsledok druhého stretnutia našej skupiny sme sa dozvedeli až po súboji, preto viacerí z nás na ihrisku plakali,“ poznamenal hrdina z kórejskej bránky Čo Hjon-u, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu.

