Tréneri slovenských futbalistov majú dôveru, Kozák a Tarkovič potiahnu ďalší kvalifikačný cyklus

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 8. júna (WebNoviny.sk) – Ján Kozák spolu s asistentom Štefanom Tarkovičom zostávajú pri kormidle slovenskej futbalovej reprezentácie aj pre ďalší kvalifikačný cyklus pre majstrovstvá Európy 2020, ich doterajší kontrakt bol do konca novembra 2017, ktorý by v prípade postupu z aktuálnej eliminácie na MS 2018 automaticky pokračoval až do konca svetového šampionátu v Rusku.

Členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) sa na štvrtkovom zasadnutí v Bánovciach nad Bebravou v uznesení zhodli na tom, že prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi schválili mandát na rokovanie o predĺžení zmluvy s oboma trénermi na kvalifikačný cyklus. Prvý muž slovenského futbalu však posunul túto náležitosť ďalej.

“Už nemusíme hovoriť o mandáte, nakoľko som sa s trénermi Jánom Kozákom a Štefanom Tarkovičom definitívne dohodol na ďalšom pôsobení pri reprezentácii aj na kvalifikačný cyklus pre ME 2020, ktoré sa budú konať po celej Európe. Kontrakt podpíšeme po návrate z kvalifikačného zápasu v Litve,” citovala oficiálna internetová stránka SFZ slová jeho prezidenta Jána Kováčika, ktoré vyslovil v Bánovciach nad Bebravou po zasadnutí výkonného výboru.

Ako je známe, výprava futbalistov Slovenska odcestuje v piatok do Vilniusu, kde v sobotu 10. júna o 20.45 h SELČ absolvuje dôležitý zápas proti domácej Litve v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na spomenuté MS 2018 do Ruska.

Ján Kozák (nar. 17. apríla 1954) nastúpil na post trénera slovenskej reprezentácie začiatkom júla 2013, keď nahradil odvolané duo rovnocenných hlavných koučov Stanislava Grigu a Michala Hippa. Šesťdesiattriročný rodák z Matejoviec nad Hornádom doviedol A-tím SR k historickej vlaňajšej účasti na majstrovstvách Európy vo Francúzsku, kde jeho zverenci skončili v osemfinále. Úspešnú misiu bude môcť zopakovať nielen v aktuálnej kvalifikácii MS 2018, ale od VV SFZ dostal dôveru aj na ďalší kvalifikačný cyklus pre ME 2020.