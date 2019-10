Tri dni plné umenia: 10. ročník Bielej noci si podmanil Košice súčasným umením, napriek zlému počasiu do ulíc prilákal tisíce ľudí

Plastová krajina v Mestskom parku, vesmírna raketa na streche Štátneho divadla, unikátne spojenie surrealistického filmu so živým orchestrom či hypnotická pixelová smršť pred Kasárňami/Kulturpark. V Košiciach patril prvý októbrový víkend umeniu a nevšedným zážitkom! Od piatka do nedele (4. – 6. 10. 2019) mali Košičania možnosť vidieť a zažiť takmer 40 umeleckých diel a projektov v podaní umelcov a účinkujúcich zo 4 svetových kontinentov, ktorí v plnej pestrosti ukázali rôznorodosť a multižánrovosť súčasnej tvorby. Desiaty ročník festivalu Biela noc priniesol program pútavý pre všetky generácie, pričom živú atmosféru v uliciach mesta nenarušila ani nepriazeň počasia.

Mágia troch dní

Biela noc si k okrúhlemu jubileu darovala predĺženie trvania z jednej kúzelnej noci na tri dni plnohodnotného programu. Organizátori si od dlhšieho formátu sľubovali najmä menej náhlenia sa a čakania v radoch a, naopak, viac času na umenie. Podľa umeleckej riaditeľky festivalu Zuzany Pacákovej sa atmosféra Bielej noci týmto rozhodnutím umocnila, návštevníci si skutočne program rozdelili na viac dní, k obľúbeným dielam sa vrátili aj niekoľkokrát, pričom odradiť sa nenechali ani intenzívnym sobotným dažďom či nedeľným vetrom a mrazmi. Návštevnosť aj tento rok počíta s približne 60 000 ľuďmi. „Bolo neuveriteľné sledovať početné skupiny návštevníkov, ako sa aj v sobotu večer počas silného dažďa s úsmevom prechádzajú mestom. Po jednotlivých dielach sa presúvali vyzbrojení pršiplášťami, gumákmi a dáždnikmi. Prežili sme najhoršie počasie v histórii festivalu, ale aj vďaka trojdňovému formátu sme mali možnosť odprezentovať všetky diela v plnom rozsahu, čomu sa veľmi tešíme. Chcem poďakovať celému tímu, umelcom za veľké odhodlanie a návštevníkom, že si nenechali pokaziť dojem počasím a opäť prišli v úžasnom počte,” dodáva Pacáková.

Umenie s nadhľadom

Veselé, neprehliadnuteľné a ako vystrihnuté z komiksových scén! Presne také sú nadrozmerné diela kreatívneho dua z Veľkej Británie, ktoré ľudí v Košiciach tešili hneď na troch miestach. Filthy Luker a Pedro Estrellas priniesli na strechu Štátneho divadla vesmírnu raketu a budovu Kunsthalle prenechali napospas gigantickým chápadlám mýtickej chobotnice. Populárnou zastávkou sa stal aj jeden zo stromov na Hlavnej ulici – vďaka ich hravému zásahu mu narástol pár zvedavých očí. Mestskému parku ďalej dominovala 13-metrová bublina z upcyklovaných diel od legendárnych Plastique Fantastique (DE), ktorá okrem intenzívneho vizuálneho a fyzického zážitku poskytla štedrý priestor pre sprievodný program v podaní lokálnych umelcov, vrátane pohybového workshopu pre deti z dielne PST. S nadšeným prijatím sa stretla aj dychberúca a monumentálna napodobenina Zeme – dielo Gaia britského umelca Luke Jerrama, ktoré Košičania obdivovali v Kunsthalle po celý festivalový víkend vďaka spolupráci Bielej noci s VÚB bankou. Mnohí pri ňom trávili dlhší čas, relaxovali, či dokonca cvičili jogu. „Biela noc opäť priniesla kvalitné umenie, ktoré pritiahlo do košických ulíc mnoho návštevníkov. Veľmi sa tešíme, že vieme byť aktívnou súčasťou tohto podujatia a prinášame návštevníkom niečo navyše, ako napríklad mobilnú aplikáciu, ktorá vznikla v našej spolupráci. Tá zjednodušila tisícom ľudí v uliciach prechádzku mestom medzi jednotlivými inštaláciami,“ hovorí Martina Hrivnáková, riaditeľka marketingovej a korporátnej komunikácie VÚB banky, ktorá je generálnym partnerom Bielej noci už po piatykrát. Tento rok podporili aj rozšírenie programu pre detského diváka o interaktívnu tieňohru britskej vizuálnej umelkyne Liz Von Graevenitz či pásmo animovaných filmov s Kino Fest Anča.

Dotyk budúcnosti

Festival už tradične potešil aj nadšencov novomediálneho umenia. Pred Kasárňami/Kulturpark sa zhmotnilo najrozsiahlejšie digitálne dielo v histórii festivalu: monumentálny AXIOM Austrálčana Kita Webstera. Ponoriť sa do imerzívnych futuristických prostredí sme sa mohli aj v Galérii Alfa vďaka pútavým hrám svetelných lúčov s ich odrazmi z dielne taliansko-kanadskej umelkyne Cinzie Campolese, ako aj v unikátnej a divácky veľmi atraktívnej vesmírnej preliezke od Numen/For Use (AT), ktorá doslova „zaplnila” telocvičňu Gymnázia Šrobárová.

Živý orchester v kine aj mapping na gotickej katedrále

Ročník Bielej noci sa hrdí rekordným počtom zahraničných umelcov, zároveň však podporil aj vznik a rozvoj mnohých hodnotných diel na domácej scéne. V premiére sme mohli vidieť práce Niny A. Šoškovej, Viktora Freša, Doroty Sadovskej, Pavla Trubena, Mateja Mazáka (Matje!) či Borisa Vitázka. Svojou tanečno-akrobatickou performance si publikum opakovane podmanila aj Ariadna Vendelová, ktorú návštevníci sledovali so zatajeným dychom na troch poschodiach pasáže v centre mesta. S projekciami či multimediálnymi inštaláciami sa predstavili aj Martin Kudla, Richard Kitta, Beáta Kolbašovská alebo Boris Vaitovič. Očakávaným bodom v programe sa stal tiež unikátny mapping na Dóme sv. Alžbety v podaní Nano Vjs – obľúbený košický kolektív k desiatemu výročiu Bielej noci pripravil veľkolepý vizuálny zážitok, ktorým ponúkol pohľad do iluzívnych zákutí bohato dekorovaného portálu gotickej katedrály. Unikátne spojenie kultového surrealistického filmu nemej éry a živého koncertu Štátnej filharmónie Košice si mohli návštevníci vychutnať v piatok aj v sobotu v Kine Úsmev na premietaní Andalúzskeho psa. Mnohí to pokladali za jeden z najsilnejších zážitkov tohto roka! V piatok večer, po prvom predstavení a slávnostnom otvorení festivalu dokonca v kinosále odznela aj melódia Happy Birthday, ktorú orchester venoval organizátorom. „Bolo to pre nás obrovské a naozaj dojímavé prekvapenie. Nie každý deň sa stane, že vám orchester zahrá k narodeninám. A bola aj torta! Z celého srdca ďakujem všetkým kolegom, umelcom, partnerom aj návštevníkom – sú to naše spoločné narodeniny,” s úsmevom dodáva Z. Pacáková. Ďalším zaujímavým dielom tohto roka bol pohľad do života detí na Luníku IX, Projekt Karavan Daniely Krajčovej a Ota Hudeca, ktorý sa v nedeľu presunul z Hlavnej ulice priamo na miesto vzniku. Na sídlisku sa k projekcii v priebehu večera pridali aj lokálni hudobníci, čím neopakovateľnú atmosféru záverečnej, nedeľnej noci urobili ešte výnimočnejšou.

Radosť z umenia v každom počasí

Kvôli výkyvom počasia v sobotu a nedeľu boli organizátori nútení niektoré z inštalácií premiestniť do krytých priestorov, väčšina diel bola však k dispozícii po celý víkend a Košičania si ich nenechali ujsť. Pre veľký záujem sa niektoré z aktivít konali dokonca opakovane. Patril k nim aj Tagtool workshop animácie vedený VJ Suave, ktorí do Košíc zavítali vďaka podpore VSE a publikum okrem iného nadchli aj svojimi audiovizuálnymi prechádzkami nočným mestom. Práve počas nich ožívali na fasádach, cestách aj stromoch hravé kreslené charaktery plné farieb a humoru – interagovali s publikom aj prostredím, končievali nadšeným potleskom a pre mnohých predstavovali vrchol tohto ročníku. Záverečná scéna vytvorená špeciálne pre návštevníkov Bielej noci niesla jasný odkaz – Viac lásky! „Desiaty ročník festivalu Biela noc bol vskutku výnimočný. Svedčia o tom nielen preplnené ulice, ale aj pozitívne ohlasy našich kolegov, ktorí sa festivalu zúčastnili. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto jubilejného ročníka a podporiť duo šikovných mladých brazílskych umelcov VJ Suave. Veríme, že ich pútavá interaktívna audiovizuálna prechádzka zaujala nielen našich kolegov, ale aj širokú verejnosť,“ uviedla Andrea Danihelová, hovorkyňa spoločnosti VSE Holding. „Organizátorom gratulujeme k ďalšiemu úspešnému ročníku a prajeme veľa zdaru do tých nadchádzajúcich,“ dodala A. Danihelová.

Biela noc sa okrem domovských Košíc tento rok uskutočnila po piatykrát aj v Bratislave, kde do ulíc prilákala približne 200 000 návštevníkov.

Inzercia