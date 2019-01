Tri štvrtiny Slovákov očakávajú zvýšené mesačné výdavky, peniaze by investovali hlavne do domácnosti

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) – Traja z desiatich Slovákov vstupujú do roku 2019 s tým, že ich čakajú výrazne vyššie výdavky na potraviny, služby, či úhradu energií. Ďalších viac ako 40 percent Slovákov očakáva aspoň mierne zvýšenie takýchto nákladov.

Drvivá väčšina ľudí sa vyjadrila, že by potrebovali viac peňazí. Nájde sa však aj päť percent takých, ktorí, naopak, rátajú v roku 2019 s nižšími výdajmi ako v minulosti. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Home Credit.

Nároky Slovákov na výšku zárobkov

Tretina Slovákov by aktuálne na pokrytie všetkých potrieb požadovala navyše oproti svojim príjmom sumu od 150 do 300 eur. Ďalších dvadsaťjeden percent respondentov by potrebovalo 100 až 150 eur. Približne pätine opýtaných chýba viac ako 300 eur. Na druhej strane, osemnástim percentám Slovákov by stačilo prilepšenie si o sumu do 100 eur.

S tým súvisia aj nároky Slovákov na výšku svojich zárobkov. Dve tretiny Slovákov sa v prieskume vyjadrili, že nie sú spokojní s výškou svojej mzdy. Štyridsaťpäť percent ľudí očakáva, že v roku 2019 budú nakoniec zarábať aspoň o niečo viac. Tretine z nich by stačilo zvýšenie mesačného zárobku o sumu do 100 eur. Sedem percent opýtaných čaká navýšenie mzdy o viac ako 150 eur a päť percent ľudí v rozmedzí od 100 do 150 eur.

Vo výdavkoch sú aj dovolenky

Množstvo Slovákov v roku 2019 plánuje rôzne väčšie investície, predovšetkým do vybavenia domácností. Za nábytok plánuje takmer 40 percent ľudí v tomto roku minúť sumu do tisíc eur. Do spotrebičov chce dvadsaťsedem percent opýtaných investovať počas roka do 500 eur, ďalších dvanásť percent od 500 do 1 000 eur.

Nemalé prostriedky však Slováci hodlajú minúť aj na oddych a zábavu. Tretina z nich má v pláne minúť na dovolenky čiastku od 500 do 1500 eur. Každý piaty si vystačí aj so sumou do 500 eur. Samozrejme, sú tu aj takí, ktorí minú na dovolenky oveľa viac. Sedem percent opýtaných má na to rozpočet od 1 500 do 3 000 eur a dve percentá dokonca viac ako 3 000 eur.

Prieskum uskutočnila v decembri 2018 agentúra STEM/MARK metódou CAWI, na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 310 respondentov, vo veku 18 až 60 rokov.