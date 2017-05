Trojnásobný majster sveta F1 Lewis Hamilton možno ukončí kariéru v Mercedese

MONTE CARLO 28. mája (WebNoviny.sk) – Britský trojnásobný majster sveta formuly 1 možno ukončí kariéru vo svojom súčasnom tíme Mercedese, tvrdí jeho šéf Toto Wolff.

Tridsaťdvaročný pilot pôsobí v zoskupení “strieborných šípov” piaty rok, do stajne zavítal pred začiatkom sezóny 2013. Predtým jazdil za McLaren, v ktorom strávil šesť rokov a v jeho farbách sa tešil zo zisku prvého titulu (2008). Ďalšie dva pridal už v Mercedese (2014, 2015). Hamiltonov kontrakt s nemeckou stajňou vyprší na konci budúceho ročníka.

“Keby ste sa ma spýtali rovnakú otázku takto pred rokom, nebol by som taký optimistický. Teraz je však všetko iné. Mám pocit, že to nemôže byť lepšie. Ani pre neho, ani pre tím. Je to veľmi silné, nehovorím len o výkonoch na trati, ale aj o vzťahoch. Momentálne je v tíme na tejto báze postavený pevný základ, ktorý môže vydržať až do konca,” povedal Wolff pre Daily Mail.

Zotrvanie Hamiltona v Mercedese znamená, že vedenie tímu sa zrejme nebude pokúšať získať aktuálneho lídra šampionátu Sebastiana Vettela z Ferrari. “Nevidím dôvod, aby Sebastian opustil tím, ktorý má momentálne rovnakú silu ako my. Nie je jediným jazdcom, na ktorého sa pozeráme. Máme tiež mladíkov v akadémii a páčia sa mi aj obaja piloti Red Bullu. Keď príde čas, do úvahy budeme brať asi desať pretekárov. Ak bude však sezóna pokračovať v nastolenom trende a Valtteri (Bottas, pozn.) sa bude neustále zlepšovať, nebudeme nič meniť,” dodal Wolff.

Dianie v F1 sa tento víkend sústredilo do Monte Carla, kde do nedeľňajšej VC Monaka so začiatkom o 14.00 h odštartuje z prvého miesta Kimi Räikkönen z Ferrari. Jeho kolega Vettel obsadil v kvalifikácii druhú pozíciu. Hamiltonovi patrí na štartovom rošte až 13. priečka, jeho kolega Bottas skončil tretí.