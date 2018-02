Trump navrhol zbrojenie učiteľov na zvýšenie bezpečnosti na školách, s nápadom mnohí súhlasia

WASHINGTON 22. februára (WebNoviny.sk) – Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohli zvýšiť bezpečnosť na školách ozbrojení učitelia. Túto ideu navrhol počas stredajšieho stretnutia v Bielom dome so študentmi a rodičmi, ktorých postihli streľby na školách.

„Ak by ste mali učiteľa, ktorý by bol skúsený v používaní strelnej zbrane, mohol by veľmi rýchlo ukončiť útok,“ vyjadril sa s tým, že školy by mohli ozbrojiť do 20 percent svojich pedagógov, aby zastavili „maniakov“, ktorí sa na nich pokúsia zaútočiť.

„Očividne by to bolo len pre ľudí, ktorí sú veľmi zdatní v používaní strelnej zbrane. A bolo by to takzvané skryté nosenie, keď by mal učiteľ u seba skrytú zbraň. Chodili by na špeciálne výcviky a boli by tam (v školách, pozn. SITA) a už by neexistovali zóny bez zbraní,“ vyjadril sa Trump a dodal, že pre maniakov, ktorí „sú všetci zbabelci“, sú zóny bez zbraní miestom, kde môžu zaútočiť s vedomím, že im streľbu nikto nebude opätovať.

Ľudia reagovali aj odmietavo

Ako informuje spravodajská televízia CNN, mnohí z prítomných sa s prezidentovým nápadom stotožnili. „Ako povedal pán prezident, ak by ste dokázali nájsť 20 percent možno vyslúžilých mužov zákona alebo učiteľa, ktorý by si prešiel diskrétnym tréningom o držbe strelnej zbrane, mohla to byť veľmi odlišná situácia,“ vyjadril sa napríklad Hunter Pollack, brat Meadow Pollack, ktorá zahynula pri minulotýždňovej streľbe na strednej škole vo floridskom Parklande.

„Je tu mnoho učiteľov, ktorí už majú licenciu na držbu zbrane, nech sa dobrovoľne prihlásia na výcvik a ak niečo takéto začne, nech sú prví ľudia, ktorí na to odpovedia, už na akademickej pôde,“ dodal Fred Abt, otec študenta Carsona Abta, ktorý spomínaný incident na Floride prežil.

Na Trumpovu ideu však ľudia reagovali aj odmietavo. Nicole Hockley, ktorej šesťročný syn zomrel pri streľbe na Sandy Hook Elementary School v Newtone v Connecticute v roku 2012, prezidentovi povedala, že by sa mali skôr zamerať na prevenciu takýchto incidentov. „Poďme sa baviť o prevencii. Je tu toho tak veľa, čo môžeme urobiť, aby sme pomohli človeku, predtým než dosiahne tento bod,“ uviedla.

Vybudujú zariadenia pre duševne chorých

„Nechceme, aby si ďalší prešli takou bolesťou, akou ste si prešli vy. To by nebolo správne,“ povedal Trump po tom, ako si od prítomných vypočul ich emotívne príbehy. Na podujatí, ktoré sa konalo presne týždeň po tom, ako 19-ročný páchateľ zabil v Parklande 17 študentov a ich učiteľov, prezident okrem zbrojenia učiteľov navrhol napríklad aj vybudovanie viacerých zariadení pre duševne chorých.

Streľba na floridskej strednej škole vyvolala v Spojených štátoch vlnu pobúrenia a verejnosť vrátane tamojších študentov, ich rodičov a učiteľov vyzvala prezidenta, aby zakročil pri regulácii držby zbraní.

Študenti už napríklad protestovali pred Bielym domov a plánujú aj ďalšie protestné akcie. Trump v tejto súvislosti zatiaľ len poveril ministerstvo spravodlivosti, aby zakázalo úpravu pušiek, ktorá umožňuje rýchlu opakovanú streľbu.