Trump pokračoval v útokoch na kongresmanky, ľuďom sa jeho rasistické poznámky údajne páčia

Americký prezident Donald Trump aj v utorok pokračoval v útokoch na štyri mladé kongresmanky za Demokratickú stranu, ktorým už cez víkend odkázal, aby čím skôr opustili Spojené štáty.

„Nezaujíma ma to, pretože mnohí ľudia so mnou súhlasia. Dokonca by som povedal, že mnohým ľuďom sa to veľmi páči,“ reagoval Trump na kritiku svojich doterajších vyjadrení na adresu kongresmaniek. „Ak nie ste spokojné v Spojených štátoch, ak sa celý čas len sťažujete, tak môžete odísť. Môžete odísť hneď teraz,“ odkázal im aj v utorok.

Nemá jedinú rasistickú kostičku

Kauza je výbušná najmä tým, že žiadna z týchto žien nie je biela Američanka, a preto Trumpove vyjadrenia silno zaváňajú rasizmom. Americký prezident v minulosti už viackrát vyhlásil, že nie je rasista, vždy po čase sa však vráti k výrokom, ktoré toto jeho tvrdenie spochybňujú.

Aj v utorok Trump tvrdil, že s rasizmom jeho najnovšie vyjadrenia nemajú nič spoločné. „Tie tweety NEBOLI rasistické. Nemám jedinú rasistickú kostičku v celom mojom tele,“ napísal prezident.

„Je zaujímavé sledovať, ako ´progresívne´ demokratické kongresmanky, ktoré pôvodne pochádzajú z krajín, ktorých vlády sú kompletná a totálna katastrofa, majú najhoršie, najskorumpovanejšie a najhlúpejšie vlády (ak vôbec majú funkčnú vládu), zrazu hlasno a vzdorovito hovoria občanom Spojených štátov, najväčšieho a najmocnejšieho Národa na svete, ako si máme vládnuť,“ znel prvý z Trumpových tweetov útočiacich na štyri demokratické kongresmanky.

Kongresmanky majú americké občianstvo

„Prečo sa nevrátia naspäť a nepomôžu s opravou tých totálne zničených a zločinom zamorených miest, z ktorých pochádzajú. Potom sa môžu vrátiť a ukázať nám, ako sa to robí. Tieto miesta nutne potrebujú vašu pomoc, už včera bolo na váš odchod neskoro,“ napísal Trump Alexandrii Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanne Pressley a Rashide Tlaib.

Tri členky tohto „komanda„, ako ich Trump nazýva, sa pritom narodili v Spojených štátoch, a všetky štyri majú prirodzene americké občianstvo.

„Pán prezident, krajina, z ktorej ´pochádzam´ a krajina, na ktorú som prisahala, sú Spojené štáty,“ reagovala na Trumpa Ocasio-Cortez. Prezident sa podľa nej „nevie zrovnať s myšlienkou Ameriky, ktorej súčasťou sme aj my„.

Odmieta sa ospravedlniť

Šéfka poslancov Demokratickej strany v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosi na Trumpove výroky reagovala s tým, že prezident sa snaží „spraviť Ameriku opäť bielou„, čím parodovala jeho ústredné motto „Spravme Ameriku opäť veľkou„.

Prezident sa napriek mohutnému tlaku kongresmankám odmieta ospravedlniť, a naopak ešte trvá na tom, že to ony by sa mali „ospravedlniť Krajine, občanom Izraela a tiež Úradu prezidenta, za hnusný jazyk, ktorý používajú, a za tie strašné veci, ktoré povedali„. „Strašne veľa ľudí sa na ne hnevá za ich príšerné a odporné činy!“ vyhlásil Trump.

V Kanade to takto nerobia

„Hnusným jazykom“ pravdepodobne prezident myslel vyjadrenie jednej z dotknutých mladých kongresmaniek, ktorá ho nedávno pomenovala vulgárnym výrazom, a Izrael zas súvisí s kauzou z apríla, keď Ilhan Omar vyhlásila, že organizácie podporujúce politiku Izraela majú príliš veľký vplyv na časť amerických kongresmanov a naznačila, že niektorí členovia Kongresu sú za to „platení„. Viacerí komentátori aj politici vrátane Trumpa ju vzápätí obvinili z antisemitizmu a od tohto výroku sa nakoniec dištancovala aj Demokratická strana.

Proti Trumpovým výrokom sa už v pondelok jednoznačne ohradil kanadský premiér Justin Trudeau, ako aj hovorca britskej premiérky Theresy Mayovej James Slack. „V Kanade to takto nerobíme,“ reagoval na Trumpa Trudeau. „Občania Kanady aj iných krajín dobre vedia, čo si o takýchto prejavoch myslím,“ dodal kanadský premiér. „Jazyk, ktorý bol použitý v súvislosti s týmito ženami, je úplne neakceptovateľný,“ reagoval na výroky amerického prezidenta Mayovej hovorca.