Trump s Bidenom čelili otázkam voličov, ukázali sa priepastné rozdiely

Americký prezident Donald Trump a jeho demokratický oponent v nadchádzajúcich voľbách Joe Biden vo štvrtok vystúpili v televízii a odpovedali na otázky voličov.

Večerné podujatia, ktoré sa uskutočnili dva a pol týždňa pred hlavným volebným dňom, ukázali kontrastné rozdiely medzi oboma kandidátmi, ako v názoroch, tak napríklad aj v prístupe k pandémii nového koronavírusu. Obaja sa však miestami priklonili k neurčitým odpovediam, keď prišli na rad náročné otázky.

Trump chce poctivé voľby

Trump odpovedal na otázky z floridského Miami v televízii NBC a ako poznamenala agentúra AP, bol, ako zvykne bývať, hlasný a škriepivý. Prezident, ktorý sa sám nakazil koronavírusom a strávil preň aj pár dní v nemocnici, bránil postup jeho administratívy pri riešení pandémie koronavírusu, ktorá si v USA vyžiadala viac ako 215-tisíc mŕtvych.

Následne však vyhýbavo odpovedal na otázku či absolvoval test na ochorenie COVID-19 pred jeho prvou, už neslávne známou, televíznou debatou s Bidenom. Okrem iného odmietol odsúdiť konšpiračné teórie QAnon a popudlivo tak spravil v prípade podporovateľov nadradenosti bielej rasy.

Zdanlivo priznal odhalenia v nedávnej správe denníka The New York Times o jeho dlhu, no trval na tom, že nedlží peniaze Rusku ani žiadnym „zlovestným ľuďom“. Šéf Bieleho domu tiež po prvý raz povedal, že bude rešpektovať výsledky novembrových volieb. Po vyjadrení značných pochybností uviedol, že tak spraví, ale chce aby boli poctivé.

Biden odpovedal na otázky aj po debate

Biden, ktorý vystúpil v televízii ABC z Philadelphie v Pennysylvánii, pristupoval k otázkam odlišnejšie a miernejšie ako jeho republikánsky konkurent. Po tom, ako sa jeho 90-minútová debata oficiálne skončila, ešte ďalšiu pol hodinu odpovedal na otázky ľudí v publiku, ktorí nemali túto možnosť počas vysielania, uvádza AP.

Niekdajší viceprezident skritizoval Biely dom za reakciu na pandémiu i Trumpovu zahraničnú politiku. Hoci bol miestami neurčitý, zaviazal sa, že pred volebným dňom povie, či podporuje rozšírenie počtu sudcov najvyššieho súdu, ak demokrati vyhrajú prezidentský úrad a v Senáte a udržia si pozíciu v Snemovni reprezentantov.

Biden odmieta na túto otázku odpovedať už niekoľko týždňov, povedal však, že konečné rozhodnutie závisí od schválenia konzervatívnej sudkyne Amy Coney Barrett, ktorá by mohla nahradiť nedávno zosnulú liberálnu ikonu Ruth Bader Ginsburgovú.

Prezident by mal absolvovať ďalší test

Trump s Bidenom sa mali vo štvrtok pôvodne stretnúť osobne v druhej prezidentskej debate v Miami. Tú však zrušili pre prezidentovu nákazu koronavírusom. Komisia, ktorá dozerá na americké predvolebné debaty, následne oznámila, že by sa diskusia mala konať vo virtuálnom priestore, čo Trump odmietol. Obaja napokon pristúpili k diskusii s voličmi.

Tretia prezidentská debata je stále naplánovaná na 22. októbra v Nashville. Biden sa vyjadril, že sa plánuje na nej zúčastniť, ale požiada Trumpa, aby pred príchodom absolvoval test na COVID-19. Ako poznamenal, je to preukázanie slušnosti voči všetkým naokolo, vrátane ľudí, čo nekandidujú.