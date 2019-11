Trump sa na summite NATO stretne s Merkelovou aj Macronom, neplánuje rokovania s Johnsonom

Americký prezident Donald Trump sa budúci týždeň počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorý sa uskutoční v utorok a v stredu v Londýne, stretne na bilaterálnych rokovaniach s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, dánskou premiérkou Mette Frederiksen a talianskym premiérom Giuseppem Contem.

Potvrdil to v piatok Biely dom. Trump naopak nemá v Londýne naplánované žiadne stretnutie s britským premiérom Borisom Johnsonom. To je do značnej miery prekvapivé, keďže ide o premiéra hostiteľskej krajiny, a tiež najbližšieho spojenca Spojených štátov v rámci NATO.

Trumpove rozhodnutie by mohlo súvisieť s nečakaným Johnsonovým piatkovým vyjadrením, že si nepraje, aby mu pred nadchádzajúcimi britskými parlamentnými voľbami Trump vyslovoval podporu. Johnson vyhlásil, že považuje Spojené štáty za blízkeho priateľa, ale nemyslí si, že by takáto podpora bola vhodná.