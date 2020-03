Trump vyzýva Kongres, aby schválil najväčší balíček na podporu ekonomiky od čias veľkej recesie

Americký balíček na podporu ekonomiky zasiahnutej epidémiou koronavírusu by mohol dosiahnuť sumu 1 bilióna USD. Ide o najväčšiu pomoc ekonomike od veľkej recesie a prezident Donald Trump vyzýva Kongres, aby stimuly schválil v najbližších dňoch.

Cieľom návrhu Bieleho domu je poskytnúť rozsiahle daňové úľavy pre zamestnancov, pomoc 50 miliárd USD pre letecké odvetvie a 250 miliárd USD pre malé podniky. Pre AP to uviedli dvaja ľudia oboznámení s návrhom, ktorí však hovorili pod podmienkou anonymity, pretože nemajú oprávnenie informovať verejnosť.

Administratíva prezidenta Trumpa zároveň oznámila, že fyzické osoby a firmy budú môcť odložiť zaplatenie daní za rok 2019 o 90 dní po riadnom termíne, ktorý je 15. apríla.

Cieľom odloženia uhrádzania daní je dostať do ekonomiky 300 miliárd USD. Americký minister financií Steven Mnuchin uviedol, že fyzické osoby budú môcť odložiť zaplatenie daní do sumy 1 milióna USD a firmy do 10 miliónov USD.