Trump zavedie clá na dovoz áut z Európy, ak s Bruselom nedosiahnu obchodnú dohodu

WASHINGTON 21. februára (WebNoviny.sk) – Clá na dovoz áut z Európy sú niečím, „o čom určite uvažujeme„, povedal americký prezident Donald Trump. Dal pritom najavo, že akékoľvek konečné rozhodnutie v tejto záležitosti závisí od obchodných vyjednávaní medzi USA a Európskou úniou.

Deficit v obchode s EÚ

„Ak nedosiahneme dohodu, zavedieme clá,“ povedal šéf Bieleho domu novinárom v stredu pred schôdzkou s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom.

Americký prezident zároveň vyjadril nespokojnosť s tým, že USA majú v obchode s EÚ deficit, ktorého výšku odhadol na zhruba 151 mld. USD ročne.

Zdanlivý profit

Správu ministerstva obchodu USA o tom, či dovoz áut a automobilových dielov predstavuje hrozbu pre americkú národnú bezpečnosť, prezident označil za „štúdiu, ktorá je v štádiu prípravy„, ale „konečným výsledkom bude, či dokážeme alebo nedokážeme dosiahnuť dohodu s EÚ„.

Americkí výrobcovia áut by zdanlivo profitovali z uvalenia ciel na ich zahraničných konkurentov. Ale mnohé automobilky v USA závisia od dovážaných dielov, na ktoré by sa vzťahovali Trumpove clá. Americké automobilky by okrem toho mohli byť terčom odvetných ciel.