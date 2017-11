Trump zdieľal protimoslimské príspevky britských extrémistov, britskí politici sú v šoku

WASHINGTON 29. novembra (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump zdieľal v stredu ráno protimoslimské videá, ktoré na Twitteri zverejnila predstaviteľka britskej krajne pravicovej strany Británia na prvom mieste (Britain First) Jayda Fransen.

Trump k nim nepripísal žiadny komentár a ani neskôr počas dňa sa k nim nevyjadril, takže ponechal voľné pole dohadom o tom, čo chcel svojou rannou činnosťou na Twitteri povedať. Šokoval nielen amerických, ale tentoraz najmä britských politikov, ktorí upozorňujú, že Británia na prvom mieste je krajne pravicový a veľmi okrajový subjekt, ktorého politikou je šírenie nenávisti.

VIDEO: Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary! pic.twitter.com/qhkrfQrtjV — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29. novembra 2017

Niektorí britskí politici dokonca vyzvali premiérku Theresu Mayovú, aby zrušila pozvanie pre Trumpa na návštevu Veľkej Británie. Kritiku na adresu amerického prezidenta si v stredu neodpustil ani Mayovej hovorca James Slack. „Nie je správne, že toto prezident robí,“ vyhlásil premiérkin hovorca a odkázal Trumpovi, že Británia na prvom mieste šíri „nenávistné prejavy, používa klamstvá a vyvoláva napätie„.

Trump naopak potešil bývalého šéfa Kukluxklanu a ikonu americkej krajne pravicovej scény Davida Dukea. „Vďaka Bohu za Trumpa! Toto je to, za čo ho máme radi!“ napísal na Twitter. V podobnom duchu reagovala aj samotná Fransen: „Boh žehnaj Trumpa! Boh žehnaj Ameriku!“ napísala.

Tri videá, ktoré Trump v stredu ráno zdieľal, zobrazovali moslimov – alebo ľudí, ktorých autori príspevkov označujú za moslimov – pri páchaní násilných či inak ohavných činov. Agentúra AP však upozorňuje, že v dvoch z troch prípadov je pôvod týchto videí iný, ako tvrdia ľudia, ktorí ich teraz zdieľajú.

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29. novembra 2017

Video, okomentované popiskom „Moslim ničí sochu Panny Márie“ naozaj zobrazuje bojovníka skupiny napojenej na al-Kájdu, ako ničí sochu Panny Márie a bolo nakrútené v Sýrii.

Zato pôvod ďalších dvoch videí je iný, ako sa tvrdí v popiskoch. Video označené komentárom „Islamský sfanatizovaný dav zhodil mladého chlapca zo strechy a ubil ho na smrť“ zobrazuje búrlivé scény počas politických nepokojov v Egypte krátko po zosadení prezidenta Muhammada Mursího, a video, pri ktorom sa nachádza komentár „Moslimský migrant bije holandského chlapca s barlami“ síce naozaj pochádza z Holandska, ale ide o známy prípad, ktorý vyšetrovala aj holandská polícia, a nevie sa o tom, že by mal niečo spoločné s migrantmi.

Zatiaľ čo Trump videá iba zdieľal, bez toho, aby povedal prečo, situáciu sa pokúšala vysvetľovať aspoň hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabee Sanders. Najskôr vyhlásila, že prezident chcel zdieľaním týchto videí „propagovať silné hranice a silnú národnú bezpečnosť„. Na otázky, či by si prezident Trump nemal najprv overiť hodnovernosť videí, hovorkyňa povedala, že „či už je to video reálne, alebo nie, hrozba je reálna, a to je to, o čom prezident hovorí„.