Trumpov otec mal byť členom Kukluxklanu, dezinformácie na Facebooku sú pred voľbami na vzostupe

Falošné politické správy zdieľané na sociálnej sieti Facebook sú pred nadchádzajúcimi americkými prezidentskými voľbami v roku 2020 na vzostupe. Tvrdí to nezisková organizácia Avaaz, ktorá monitoruje šírenie dezinformácií. Aj napriek opatreniam, ktoré Facebook zaviedol pred voľbami v roku 2016, sa stále šíria virálne dezinformácie, oznámila v stredu skupina.

Najčastejšie zdieľané správy

Výskumníci sledovali sto najčastejšie zdieľaných falošných správ v období od 1. januára do 1. októbra 2019. Všetky správy, ktoré sledovali, faktograficky overili a odhalili partneri Facebooku pri overovaní informácií vrátane tlačovej agentúry The Associated Press.

Skupina zistila, že dokopy boli falošné správy zverejnené viac ako 2,3 miliónkrát. Podľa odhadov mali 158,9 milióna zhliadnutí a 8,9 miliónov lajkov, komentárov a zdieľaní. Falošné správy sa zameriavali na obe veľké politické strany, podľa Avaazu však väčšina z nich bola proti demokratom a liberálom. Väčšina zdrojov falošných správ boli individuálni používatelia alebo neoficiálne politické stránky.

Správy o Trumpovom otcovi

Avaaz vo svojej správe uvádza, že medzi falošnými správami, ktoré sa šírili aj napriek odhaleniu, boli napríklad tvrdenia, že starý otec prezidenta Donalda Trumpa bol údajne kupliar a daňový podvodník a že jeho otec bol členom Ku Klux Klanu. Táto správa mala podľa odhadov 29 miliónov zhliadnutí.

Ďalšou falošnou správou bolo napríklad to, že demokratická kongresmanka Ilhan Omar navštevovala výcvikový tábor al-Kájdy, čo podľa odhadov zaznamenalo 770-tisíc videní. Zistenia Avaazu sú podľa organizácie „vrcholom ľadovca dezinformácií“ pred voľbami v roku 2020. Facebook správu neziskovky zatiaľ nekomentoval.