Trumpov prístup ku COVID-19 spôsobil množstvo zbytočných úmrtí Američanov, Lancet zverejnil šokujúce dáta

Pandémia nového koronavírusu prekvapila celý svet. Svetoví lídri i odborníci z mnohých oblastí sa museli veľmi rýchlo rozhodovať, aká je najlepšia cesta k zabráneniu šírenia vírusu.

V niektorých krajinách sa situácia vyvíjala relatívne pokojne, iné zase bojovali a stále bojujú s nárastom infikovaných i úmrtí.

Bývalý prezident USA Donald Trump patril k tým, ktorí si z pandémie nerobili ťažkú hlavu, odmietal nosiť rúško a jeho administratíva čelila obrovskej kritike za nezvládnutie situácie a slabé opatrenia.

Trump to nezvládol

Nová štúdia The Lancet Commission on Public Policy and Health zistila, že ak by sa vláda postavila k pandémii zodpovedne, počet mŕtvych mohol byť až o 40 percent nižší.

Podľa štatistík Johns Hopkins University zomrelo v USA 471 422 pacientov s COVID-19. Biden je v úrade tri týždne a počas tohto obdobia prišlo o život 73 811 infikovaných. Z toho vyplýva, že k vyše 159-tisíc úmrtiam došlo zbytočne.

Spoluautorkou štúdie Steffie Woolhandler z Hunter College of City University of New York uviedla, že Trumpove „správanie spôsobilo, že množstvo občanov situáciu nebralo vážne a narušilo koordinovanú reakciu, ktorú dokázali využiť v iných krajinách, ktoré zvládajú pandémiu oveľa lepšie ako USA“.

Autori poznamenali, že na miesto toho, aby prezident povzbudil ľudí v boji proti pandémii, verejne odmietal hrozbu, ktorú so sebou nesie a vyhol sa medzinárodnej spolupráci.

Zároveň uviedli, že odmietnutie vypracovať národný strategický plán ešte zhoršilo nedostatok osobných ochranných prostriedkov a testov.

„Prezident Trump spolitizoval nosenie masiek a otvorenie škôl. Zvolával stretnutia v halách, kde sa zišli tisíce ľudí. Odrádzali tam od nosenia rúšok a dodržiavať fyzický odstup bolo nemožné,“ dodali.