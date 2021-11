Trumpove dokumenty z útoku na Kapitol zatiaľ nevydajú, zablokoval ich odvolací súd

Americký odvolací súd dočasne zablokoval vydanie dokumentov Bieleho domu výboru americkej Snemovne reprezentantov, ktorý vyšetruje januárové nepokoje v Kapitole Spojených štátov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Rozhodnutie prišlo dva dni po tom, ako federálna sudkyňa napriek žiadosti bývalého prezidenta Donalda Trumpa o zákaz ich vydania nariadila odovzdanie dokumentov. Výbor chce okrem iného zistiť, či Trump o nepokojoch vedel skôr.

Prípad prejednajú náhodní sudcovia

Trumpovi priaznivci 6. januára vtrhli do washingtonského Kapitolu, keď sa Kongres chystal potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena. Bývalý prezident pritom odmietal prijať volebnú prehru a bez dôkazov opakovane tvrdil, že je obeťou rozsiahleho volebného podvodu.

Výbor chce nahliadnuť do záznamov o telefonických hovoroch, návštevách a ďalších dokumentov, ktoré by podľa nich mohli vniesť svetlo do udalostí, ktoré viedli k útoku na Kapitol.

Odvolací súd vo Washingtone však vo štvrtok vydal nariadenie, ktoré dočasne zablokovalo rozhodnutie nižšieho súdu odovzdať dokumenty do piatka. Prípad by mala 30. novembra prejednať trojica náhodne vybratých sudcov. Je pritom pravdepodobné, že spor napokon skončí na Najvyššom súde.

Trump obhajuje konanie stúpencov

Trump stále obhajuje konanie svojich stúpencov a činnosť výboru sa pokúsil zablokovať aj tým, že nariadil viacerým spolupracovníkom, aby neodpovedali na otázky týkajúce sa vyšetrovania.

Počas nepokojov zomrela žena, ktorú postrelila polícia, keď sa snažila dostať do sály Snemovne reprezentantov, dvaja protestujúci zomreli na zlyhanie srdca a jeden na predávkovanie amfetamínom. Deň po nepokojoch zomrel na mŕtvicu aj policajt, ktorý sa dostal do stretov s výtržníkmi, a neskôr si životy vzali aj ďalší dvaja policajti. Odbory kapitolskej polície uviedli, že jeden policajt pri nepokojoch prišiel o oko a ďalší utrpeli zranenia mozgu.