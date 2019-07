Tsitsipas a Zverev stroskotali na Wimbledone hneď v úvode, Djokovič nemal problémy s Kohlschreiberom

Dve hodiny a dve minúty trvalo úvodné víťazné vystúpenie Novaka Djokoviča na londýnskej tráve vo Wimbledone. Srbský obhajca titulu si poradil s 35-ročným Nemcom Philippom Kohlschreiberom 6:3, 7:5, 6:3 a opäť predĺžil svoju stopercentnú bilanciu v zápasoch 1. kole v All England Clube. Momentálne má podobu 15-0.

Djokovič hral po prvý raz aj pod vedením Chorváta Gorana Ivaniševiča. Niekdajší „bombardér“ tenisových kurtov prišiel vypomôcť Mariánovi Vajdovi na najslávnejší turnaj, ktorý sám vyhral v roku 2001. A ich zverenec podal solídny výkon proti nevyspytateľnému veteránovi, s ktorým prehral tento rok v 3. kole v Indian Wells /4:6, 4:6/.

Djokovič našiel správne tempo

Djokovič zahral 37 víťazných úderov popri 19 nevynútených chybách a využil 6 zo 14 brejkových príležitostí. Vzájomnú bilanciu s Kohlschreiberom si vylepšil na 11-2.

„V prvom geme zápasu ma síce súper brejkol, ale odpovedal som rýchlo. Našiel som správne tempo aj hernú intenzitu. Odohral som zápas na solídnej úrovni, servis ma držal veľmi dobre,“ povedal Novak Djokovič podľa webu ATP World Tour.

„V prvých dvoch setoch som to bol ja, kto vzal prvý súperovi podanie, ale nebol som schopný z toho dlhšie profitovať. Mali sme výborné výmeny, ale bol to veľmi silný súper na to, aby som zvíťazil. Oveľa viac som sa natrápil na svojich servisných gemoch ako on,“ skonštatoval Kohlschreiber.

Najbližším súperom Djokoviča bude Američan Denis Kudla, ktorý vyradil Tunisana Maleka Jaziriho 6:4, 6:1, 6:3.

Anderson zahral 40 „winnerov“

Do 2. kole bez problémov postúpil aj vlaňajší finalista, 33-ročný Juhoafričan Kevin Anderson, ktorý zdolal Francúza Pierra-Huguesa Herberta 6:3, 6:4, 6:2.

Anderson si pomohol 40 víťaznými údermi, resp. 16 esami. „Som veľmi potešený hrou, ktorú som predvádzal. Čakal som náročný zápas. Začať veľký turnaj trojsetovým víťazstvom je veľmi pozitívne. Dodáva mi to sebavedomie do ďalších zápasov,“ povedal Anderson podľa atptour.com.

Zatiaľ čo vlaňajší finalisti nestratili ani set, so slávnym turnajom sa hneď v úvode rozlúčili možné hviezdy budúcnosti. Nasadená šestka, Nemec Alexander Zverev, prehrala s českým kvalifikantom Jiřím Veselým 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Turnajová sedmička, 20-ročný Grék Stefanos Tsitsipas, nestačila v piatich setoch na o 10 rokoch staršieho Taliana Fabbiana 4:6, 6:3, 4:6, 7:6 (8), 3:6.