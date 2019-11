Turecko nie je hotel pre členov Islamského štátu, militantov pošle do ich rodných krajín

Turecko plánuje poslať členov extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) do ich domovských krajín. Minister vnútra Süleyman Soylu v pondelok uviedol, že militantov pošlú naspäť bez ohľadu na to, či im ich krajiny odobrali občianstvo. Politik sa v sobotu vyjadril, že Turecko nie je hotel pre členov IS.

Soylu sa tak oplatil západným krajinám, vrátane Británie a Holandska, ktoré nevzali naspäť svojich občanov, ktorí sú členmi IS, alebo im odobrali občianstvo.