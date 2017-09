Tvorba Fresh Out Of The Bus je poznačená absolútnou kreatívnou slobodou

BRATISLAVA 10. septembra (WebNoviny.sk) – Fresh Out Of The Bus (FOOTB) je trio zo slovenskej Nitry, ktoré funguje od leta 2013, v zložení Tom Löbb (gitara, spev), Mišo Eichler (basa, vokály), Martin Zaujec (bicie, vokály). Vďaka vytrvalej neschopnosti obmedzovať sa nálepkami hudobných žánrov je tvorba poznačená absolútnou kreatívnou slobodou.

Jemné gitarové melódie

Členovia sa ako tri hudobne a charakterovo odlišné osobnosti inšpirujú všade. Výsledkom je unikátny prienik charakteristický jemnými gitarovými melódiami – bez strachu striedanými hutnými riffmi; komplexnými basovými linkami, jemnej a cielene využitej elektroniky, presným bítom a obrovským vokálnym spektrom.

Ich výnimočnosť a odlišnosť potvrdzuje aj fakt, že všetko – od skladania, nahrávania, produkciu, cez výrobu videoklipov, až po vydavateľskú činnosť a marketing, riešia na vlastnú päsť, alebo s pomocou úzkeho okruhu priateľov.

Detská hravosť hraničiaca s posadnutosťou

Kapela je známa svojou pedantnosťou a perfekcionizmom, no zároveň detskou hravosťou hraničiacou s posadnutosťou. Ich nahrávky vďaka týmto vlastnostiam v kombinácii s Löbbovým profesionálnym zázemím (producent v štúdiu LVGNC Studios), vytŕčajú po kreatívnej a zvukovej stránke nielen v lokálnom kontexte.

Živé vystúpenia FOOTB sú harmonickým, no zároveň vždy prekvapivým audiovizuálnym zážitkom, obohateným vlastnou projekciou, či svetelnou šou. Ambície kapely sú od začiatku striktne nastavené – nepodliehať ilúzii úspechu na miestnych pódiách a tvrdohlavo ísť stále vyššie.