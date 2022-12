Tvorcovia komédie Villa Lucia predstavujú prvé zábery

Akčná letná komédia o prvej láske a poslednej vlámačke Villa Lucia už čoskoro odhalí, čo všetko sú dvaja muži schopní urobiť kvôli jednej žene a čo pre kamarátstvo. Snímka s Michalom Kubovčíkom, Jurajom Hrčkom a Hanou Vagnerovou o nedospelých tridsiatnikoch sľubuje divákovi okrem lásky a napätia aj poriadnu dávku humoru.

Podľa režiséra filmu Michala Kollára je smiešne, keď sa človek vo svojich nezrelých emóciách berie smrteľne vážne: „Zažil to asi každý z nás. Pre mňa nie je nič zábavnejšie ako sledovať vnútorne zmätených chlapov, ktorí sa navonok tvária, že vedia, čo robia,“ smeje sa a pokračuje: „Verím, že Villa Lucia bude patriť piatkovým a sobotným oddychovým večerom. Smiech a strach sú jediné emócie, ktoré spoločný zážitok v kine posilňujú a naša komédia na to myslí v každej scéne.“

Veselý sled udalostí sa vo filme rozpútava hneď v úvode, keď Cyril (Juraj Hrčka) odchádza z psychiatrickej liečebne na nečakanú vychádzku. Po tom, ako sa neúspešnými pokusmi snažil dostať z prvej lásky, chce Luciu Renerovú (Hana Vagnerová) vidieť opäť, a to za každú cenu. To však ešte netuší, že Lucia je už dávno zasnúbená s jeho blízkym kamarátom Gorazdom (Michal Kubovčík) a navyše toto tajomstvo pred ním roky skrýva aj ich spoločný kamarát Svätopluk (Martin Meľo). Starobratislavskú vilu, v ktorej Lucia býva a do ktorej Cyril odhodlane mieri, však majú v pláne vykradnúť dvaja skorumpovaní policajti (Vlado Černý, Tomáš Mischura) a jeden beznádejne poverčivý taxikár (Zdeněk Godla). Tí považujú trojicu rozhádaných kamarátov za konkurenčnú partiu zlodejov…

„Na prvú lásku sa nezabúda. Všetci sme boli schopní pre ňu urobiť veľa,“ usmieva sa jeden z hlavných protagonistov Juraj Hrčka. Láska však nebola hlavným a jediným dôvodom, prečo sa rozhodol ísť do spolupráce s producentmi Janou Klukovou a Michalom Kollárom z KFS production. „Režisérov originálny spôsob rozprávania príbehu a jeho vizuálny štýl boli pre mňa veľmi inšpirujúce,“ hovorí a jeho herecký kolega Michal Kubovčík ho dopĺňa: „Sila prvej lásky je v tom, že ovplyvní dianie celého nášho života. A ako hovorí klasik – prvá láska sa skončí, a v nás ďalej trvá, lebo žiadna iná nebude už prvá.“

Komédiu Villa Lucia prinesie do kín distribučná spoločnosť Bontonfilm 9. marca 2023.

Villa Lucia

Komédia o prvej láske a poslednej vlámačke

OBSADENIE

Michal Kubovčík

Juraj Hrčka

Martin Meľo

Hana Vagnerová

Vlado Černý

Tomáš Mischura

Zdeněk Godla

Robert Nebřenský

Boris Farkaš

Marta Maťová

Edita Koprivčević Borsová

TVORCOVIA

Scenár – Michal Kollár a Lukáš Sigmund

Réžia – Michal Kollár

Kamera – Matej Šomrák

Hudba – Matúš Široký

Strih – Michal Kollár

Zvuk – Tobiáš Potočný

MINUTÁŽ

112 min.

PRODUCENT

Jana Kluková a Michal Kollár

KFS production, s. r. o.

KOPRODUCENTI

TV JOJ

Gamespace, s. r. o.

FilmWorx

DISTRIBÚTOR

Bontonfilm

Film vznikol pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla v spolupráci so Starým Mestom.

S PODPOROU

