Tvorcovia novej slovenskej čiernej komédie Invalid predstavujú trailer a plagát

Divoké 90. roky. Šuštiakové súpravy, pestrofarebné saká, veľké magnetofóny, gýčová dancefloor hudba, videopožičovne na každom kroku, nové spoločenské pomery, záplava rôznych podvodníčkov, začínajúci organizovaný zločin a s ním spojené násilie a korupcia. V tomto čase a prostredí anonymného slovenského malomesta sa odohráva príbeh Laca Hundera – údržbára v múzeu, ktorý je hrdý na svoju prácu, ale kvôli svojej cholerickej povahe sa ocitne v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Akčná čierna komédia od režiséra Jonáša Karáska Invalid príde do slovenských kín 9. februára 2023.

Dnes vám predstavujeme plagát a trailer filmu INVALID.

Foto: CinemArt

Február 2023 sľubuje výnimočný filmový zážitok, v podobe akčnej, čiernej komédie Invalid, ktorá divákov vráti v čase a priestore do divokých 90. rokov. S nadhľadom a veľkou dávkou sem-tam nekorektného humoru film otvára ťaživé témy, komplikované rodičovské, manželské či susedské vzťahy aktuálne v každej dobe. Ale nie, nebojte sa, sociálna dráma to nie je, milí diváci. Čaká vás totiž kolotoč čierneho humoru, absurdných situácii, bizarných postavičiek, vtipných hlášok, zopár štipľavých záhoráckych nadávok, rýchla akcia, skvelé herecké obsadenie a hlavne poriadna zábava.

Tvorcovia pod vedením režiséra Jonáša Karáska a producentov Maroša Hečka a Petra Veverku dnes zverejnili trailer k filmu.

Pozrite si trailer tu:

Príbeh o zúfalstve, pomste a najpevnejšom priateľstve

Laco Hunder (Gregor Hološka) pracuje ako údržbár v múzeu, má rád svoj pokoj a ak mu nie je dopriaty, začína sa prejavovať jeho výbušná povaha. Preto niet divu, že jedného dňa vyhodí magnetofón svojho syna Mareka (Tadeáš Bolo) von oknom. Keďže ho v dôsledku toho opustí jeho žena (Helena Krajčiová), snaží sa po vychladnutí zohnať za magnetofón náhradu. To však v 90. rokoch nie je vôbec jednoduché, Laco telefonuje na rozličné inzeráty, až natrafí na jeden, kde mu magnetofón sľúbia. Keď sa s predávajúcimi stretne, ukáže sa, že sú to podvodníci, ktorí Laca iba okradli o peniaze, zbili a hodili do kanála. Skrátka ako každý správny hrdina, aj Laco Hunder zažíva víťazstvá a pády. Niekedy aj do kanála. Laco po nehode ostáva na vozíčku. Verí, že sa dovolá spravodlivosti a vinníci budú potrestaní. Keď však zistí, že spravodlivosť a trest sú iba utópiou, rozhodne sa zobrať veci do vlastných – údržbárskych – rúk. Začína sa pomsta, akú ste ešte nevideli. A spoznáte priateľstvo, aké by vám ani nenapadlo.

Réžie filmu INVALID sa zhostil Jonáš Karásek, režisér s mimoriadnym zmyslom pre humor a citom pre silnú vizuálnu stránku, ktorý dokáže suverénne kombinovať humor s akciou, a to všetko navyše zabalené v atraktívnom vizuálnom obale. Pre Jonáša to bude už jeho tretí film po komerčne úspešných filmoch Kandidát a Amnestie. Jeho predstavy o vizualite dokázal dokonale naplniť skvelý kameraman Tomáš Juríček. Scenár k filmu napísal Tomáš Ďušička. Je zaplnený originálnymi postavami, jedinečným príbehom a hlavne vtipnými autentickými dialógmi a replikami, na ktorých sa spolupodieľal Patrik Ryrtmus Vrbovský a ktoré majú potenciál stať sa kultovými. Producentmi filmu sú Maroš Hečko a Peter Veverka. O hudobnú stránku filmu sa postarali Marcel Buntaj a Matúš Široký, ktorý s trojicou Jonáš Karásek, Tomáš Juríček a Maroš Hečko spolupracoval aj na snímkach Kandidát a Amnestie.

Foto: CinemArt

V komédii sa okrem spomenutého Zdeňka Godlu a Gregora Hološku, predstavia Daniel Fischer, Ivo Gogál, Oľga Belešová, Sväťo Malachovský, Sáva Popovič, Sandra Lasoková ale aj hviezdy hudobného show-biznisu – Rytmus v úlohe rómskeho úžerníka, Majk Spirit v úlohe člena špeciálnej jednotky a trio hip-hop hviezd doplní raper VEC. Pozorné oko určite spozná aj youtubera Daniela GoGa Štraucha.

Film finančne podporil Audiovizuálny fond Slovenska, koproducentom je RTVS.

Do kín film uvedie distribučná spoločnosť CinemArt SK 9. februára 2023.

Foto: CinemArt

Informačný servis