Tvorcovia zverejnili prvé zábery z očakávanej česko-slovenskej komédie Striedavka

Ako to dopadne, keď sa z malej rodiny stane veľká? Prezradí vám to nová komédia režiséra Petra Nikolaeva Striedavka, ktorá príde do slovenských kín 28. júla 2022. V hlavných úlohách sa predstavia Martin Hofmann, Kristína Svarinská, Jitka Čvančarová, Anna Polívková a Jiří Vyorálek, ktorí hrajú bývalých aj súčasných partnerov.

Spoločne sa musia postarať o všetky deti z predchádzajúcich aj súčasných manželstiev a tiež o bláznivú babku jednej z postáv v podaní Evy Holubovej. Ďalšou úlohou pre všetkých je nájsť nového chlapa postave Anny Polívkovej, ktorá v procese partnerského „striedania“ ostala „na ocot“. Film sa s humorom a nadhľadom pozerá na fenomén striedavej starostlivosti o deti a tvorcovia teraz predstavujú prvé zábery.

Foto: Bontonfilm

„Náš film Striedavka je o tom, ako prežiť súčasných aj predošlých partnerov, všetky deti, či už sú vaše, alebo nie, o tom, ako sa v tom nestratiť a udržať si zdravý rozum,“ opísal snímku Striedavka populárny český herec Martin Hofmann, jedna z hlavných tvárí filmu.

Foto: Bontonfilm

Ako vznikla veľká rodina zo Striedavky? Zuzana (Kristína Svarinská) sa ako študentka na univerzite zamilovala do svojho profesora telocviku Honzu (Martin Hofmann). Honza však bol vtedy ženatý s Adélou (Jitka Čvančarová), s ktorou má deti Adama a Viléma. Honza sa teda rozviedol s Adélou a tá si našla Roberta (Jiří Vyorálek), ktorý sa kvôli nej rozviedol s Katkou (Anna Polívková), s ktorou má dcéry Júliu a Báru. Zuzana nemá deti, až teraz jedno čaká s Honzom a okrem toho sa stará o svoju babku (Eva Holubová), ktorá začína trpieť demenciou. Všetci títo ľudia musia spolu vychádzať, chodiť do školy, do práce, k zubárovi, na krúžky, na ragbyové tréningy, mať čo jesť a nezblázniť sa z toho. A presne o tom je život. A Striedavka…

Striedavku natočil minulú jeseň režisér Petr Nikolaev, autor filmov ako Báječná léta pod psa,Príbeh kmotra,LidicealeboVybíjaná. „Striedavka je komédia, ale vo filme by sme chceli zachytiť rozličné emócie, nemala by to byť len zábava za každú cenu. Svojou náladou by sa film mal podobať napríklad snímke Báječná léta pod psa,“ hovorí Petr Nikolaev s narážkou na svoj predchádzajúci úspešný film. „Verím, že príbeh Striedavky bude divákom blízky, či už striedavú starostlivosť zažívajú na vlastnej koži, alebo majú na starosti len jednu rodinu, prípadne iba vzťah so svojím partnerom,“ dodáva režisér.

Foto: Bontonfilm

„Petr Nikolaev je inteligentný, slušný, citlivý, cítil som sa s ním na pľaci v bezpečí. Myslím si, že je zárukou toho, že zo strižne vyjde film, za ktorý sa nikto z nás nebude musieť ospravedlňovať ani hanbiť,“ zložil režisérovi poklonu Martin Hofmann.

Foto: Bontonfilm

Komédiu Striedavka si slovenskí diváci budú môcť vychutnať v kinách od 28. 7. 2022.

Producentom filmu je spoločnosť Luminar Film. Distribútorom je BONTONFILM.

Informačný servis