Tvoríme gigatony emisií, je čas stopnúť svoju uhlíkovú stopu

Vedeli ste, že celkové globálne emisie z ľudskej činnosti vrátane odlesňovania tvoria až neuveriteľných 40 gigaton CO2? To, do akého vykúreného alebo vychladeného bytu či domu sa ráno zobúdzame, aký dopravný prostriedok si vyberieme, koľkokrát sa v priebehu dňa pozrieme na mobil, koľko e-mailov či správ si prečítame, ako veľa nového oblečenia a ako často nakupujeme, ako dlho varíme nedeľný obed a na čom si pri ňom pochutíme, to všetko je zlomok činností, ktorými každý z nás zanecháva na svete svoju uhlíkovú stopu. Uhlíkové emisie jednoducho tvoríme všetci, či si to už uvedomujeme, alebo nie. Ak sa vám zdajú globálne čísla vzdialené, vedzte, že každý Slovák vyprodukuje ročne emisie v objeme cca 6,5 t CO2. Približne 400 kg emisií CO2 predstavuje priemerná ročná spotreba energií, ktorá sa v bežnej domácnosti pohybuje na úrovni cca 2,5 MWh. A len jedna jediná minúta štebotania po telefóne s našimi blízkymi vytvorí asi 57-gramovú uhlíkovú stopu. Celoročne si tak vytelefonujeme 47 kg CO2 (zdroj: theguardian.com).

Desiatky stromov na udržanie života jediného človeka

Dýchanie považujeme za absolútnu samozrejmosť. Platí to však len do chvíle, kým si uvedomíme, že len na tento životne dôležitý, stovky miliónov krát počas života opakovaný, úkon ročne spotrebujeme približne 740 kg kyslíka. V tomto objeme ho vyprodukuje 7 až 8 stromov. Nie je preto náhoda, že jedna z osobných zelených iniciatív nášho najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku, spoločnosti SPP, súvisela v roku 2020 s výsadbou takmer 18 000 nových stromov, v kalamitách zasiahnutých oblastiach Západných a Východných Tatier. Tento počet stromov dokáže dlhodobo eliminovať až 7 120 ton emisií CO2. Aby tieto novovysadené súčasti slovenských zelených pľúc odolali nepriazni počasia, ich mix bol starostlivo vybraný odborníkmi. Na ťažko dostupných a strmých holinách tak pribudli tisíce smrekovcov, smrekov, borovíc, brestov, bukov, briez a mnohých ďalších druhov stromov. SPP je jediná spoločnosť, ktorá získala začiatkom roka status oficiálneho výkupcu energie z obnoviteľných zdrojov. Vďaka tomu rozvíja zelené produkty a služby súvisiace s dodávkami čistej elektriny zo slnka a vody. A práve využívanie čistej energie z obnoviteľných zdrojov môže výrazne spomaliť vytváranie emisií CO2. Cez unikátny produkt Uhlíková stopka SPP zároveň pomáha znižovať osobné emisie už tisícom Slovákov, a to v podstate za cenu jednej kávy mesačne. Súčasťou Uhlíkovej stopky nie sú čisto teoretické rady. Každý záujemca totiž dostáva konkrétne prepočty, akú uhlíkovú stopu tvorí na základe svojej individuálnej spotreby a o koľko sa im ju podarí znížiť, ak zmení svoj prístup k využívaniu energií.

Foto: Unsplash

Ako jednoducho zmenšiť svoju uhlíkovú stopu

Recyklujte

Už recyklácia jednej hliníkovej plechovky ušetrí množstvo elektrickej energie, ktorá vystačí na 3-hodinovú prevádzku počítača alebo televízora.

Výroba 1 tony recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 2,3 m3 miesta na skládke, 32 000 litrov vody, 4 200 kWh elektrickej energie a 27 kg emisií v ovzduší.

Navyše odvoz recyklovaného odpadu je zadarmo.

Choďte po schodoch

Využívaním chôdze namiesto jazdy výťahom môžete pri vyšliapaní štyroch poschodí ušetriť 533 KWh elektrickej energie ročne a znížiť svoju uhlíkovú stopu takmer o 90 kg za rok.

Zdieľajte dopravu

Cestovanie hromadnou dopravou znamená v porovnaní s cestovaním autom až o 60 % menej emisií CO2. Ak aspoň obmedzíme jazdu autom o cca 1 000 km ročne, znížime svoju uhlíkovú stopu o 100 kg CO2.

Znížte doma teplotu

Viete, že teplota nad 23 °C zároveň môže zvýšiť riziko chorôb? Odporúčaná teplota v domácnosti by sa preto mala pohybovať v rozsahu 18 až 22 °C. Už znížením teploty o jeden stupeň môžeme ušetriť až 6 % nákladov na vykurovanie, čo v prípade priemernej spotreby štandardnej domácnosti môže predstavovať úsporu 378 kWh. Týmto spôsobom nielenže ušetríme ročne asi 15 eur, ale znížime objem vlastných emisií o ďalších 83 kg CO2 za rok.

Jedzte zdravo a chutne

Obohaťte svoj jedálniček o chudšie druhy mäsa a zeleninu. Výroba jediného kilogramu hovädziny či jahňaciny totiž zanechá uhlíkovú stopu v rozmedzí od 20 do 60 kg emisií CO2. Pri kuracom či bravčovom mäse sa tento objem znižuje na 5 až 15 kg.

Informačný servis