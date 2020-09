Tvrdenia britského premiéra o európskej blokáde nie sú pravdivé, zaznieva z Írska

Írsko v nedeľu odmietlo tvrdenia britského premiéra Borisa Johnsona, že Európska únia (EÚ) plánuje destabilizáciu a nové prekážky medzi Severným Írskom a zvyškom Veľkej Británie.

„Tak to jednoducho nie je,“ skonštatovala írska ministerka spravodlivosti Helen McEntee pre Sky News.

Dohoda zaisťuje integritu

„Akékoľvek tvrdenia, že to vytvorí novú hranicu jednoducho nie sú pravdivé,“ dodala s tým, že na opatreniach pre Severné Írsko sa v rámci dohody o brexite zhodli obe strany, pričom mali zabezpečiť férovú súťaž a tiež to, aby bola dohoda v súlade s mierovou zmluvou z roku 1998, ktorá ukončila tri desaťročia nepokojov v oblasti.

Dohoda tiež podľa nej „zaisťuje integritu Severného Írska ako časti Spojeného kráľovstva“ a tiež to, aby nevznikla žiadna nová hranica.

Johnson v stĺpčeku, ktorý v sobotu publikoval The Daily Telegraph, konštatuje, že kontroverzný návrh zákona, ktorým jeho vláda plánuje porušiť vyrokovanú dohodu o brexite, je potrebný, aby ukončil vyhrážky uvaliť „blokádu“ na Írske more, ktorá by podľa neho mohla rozdeliť krajinu.

Britská vláda nehodlá ustúpiť

EÚ podľa neho presadzuje „extrémnu“ interpretáciu dohody, ktorá by mohla ohroziť budúcnosť Spojeného kráľovstva.

Legislatíva, o ktorej samotná vláda priznala, že porušuje medzinárodné právo, vyvolala rozhorčenie v únii, britskej opozícii aj medzi Johnsonovými straníckymi kolegami. Britskí zákonodarcovia by o nej mali rokovať budúci týždeň.

Keďže vláda zatiaľ ani náznakom nehodlá ustúpiť zo svojich pozícií, rastú obavy, že by v priebehu niekoľkých týždňov mohli stroskotať rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Únia hrozí právnymi krokmi

Kontroverzný zákon sa týka takzvaného Severoírskeho protokolu, ktorý je zameraný na to, aby medzi Severným Írskom a Írskou republikou zostali otvorené hranice.

Podľa Britov má predstavovať akúsi záchrannú sieť v prípade, ak by strany do konca roka neuzavreli obchodnú dohodu.

Kritici však upozorňujú, že porušuje medzinárodné právo a poškodí medzinárodnú reputáciu krajiny. Únia tiež varovala, že v prípade potreby podnikne právne kroky.

Prechodné obdobie pre dohodu

Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.

Premiér Boris Johnson však v pondelok uviedol, že ak nedosiahnu dohodu do európskeho samitu, ktorý je naplánovaný na 15. októbra, obe strany by mali ísť ďalej a prijať to, že Británia odíde zo spoločného trhu bez dohody.

Zástupcovia EÚ trvajú na tom, že rokovania treba uzavrieť do konca októbra. Rokovania o obchodnej dohode by mali pokračovať v pondelok v Bruseli.