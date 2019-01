Typy bankových účtov – Komerčné účty 2. časť

BRATISLAVA 25. januára 2019 (WBN/PR) – Kým v 1. časti sme sa venovali legislatívnym účtom (tým, ktoré banky musia ponúkať zo zákona), v 2. časti sa pozrieme na komerčné účty a vysvetlíme, aké majú výhody, obmedzenia a pre koho sú určené.

Detské účty

CENA (mesačný poplatok): zvyčajne 0 Eur/mesiac

Detské účty zriaďujú banky pre malých klientov, spodná veková hranica nie je limitovaná a vo väčšine bánk sa dá otvoriť účet po narodení dieťaťa. Účet zriaďuje v mene dieťaťa jeho zákonný zástupca, rodič. Potrebovať bude rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. K detskému účtu banky vydávajú aj platobnú kartu zvyčajne keď dieťa dovŕši 8 rokov. Detské účty sú prispôsobené účelu, ktorému slúžia a preto aj transakcie, ktoré môže dieťa vykonávať sú značne obmedzené. Zvyčajne banka bezplatne vydá platobnú kartu, dieťa s ňou môže platiť v obchodoch. Zopár bánk poskytne aj neobmedzený počet výberov z vlastných bankomatov, niektoré banky tento počet limitujú a v niektorých nie je možný žiaden bezplatný výber z bankomatu. Samozrejmosťou je neobmedzený počet kreditných platieb na účet. Internet banking je pasívny, bez možnosti autorizovať elektronické platby.

Detský účet môže byť prvým krokom, ako oboznámiť deti s financiami a zvyčajne je určený pre deti do 14-15 rokov.

Študentské účty

CENA (mesačný poplatok): zvyčajne 0 Eur/mesiac

Študenstké účty sú určené pre mladých študentov, zvyčajne od 15 rokov. Horná hranica je 18 -26 rokov. Zvyčajne po dovŕšení 18 rokov treba každý rok priniesť do banky potvrdenie o návšteve školy, aby študent i naďalej mohol využívať výhody bezplatného účtu. Študentský účet si môže založiť mladý človek sám, potrebovať bude občiansky preukaz. Študentské účty zahŕňajú širšiu škálu služieb ako detské účty a v mnohom sa podobajú na účty pre dospelých. Samozrejmosťou býva platobná karta, neobmedzené platby kartou v obchodoch a výbery z bankomatov vlastnej banky, neobmedzený počet kreditných operácii a jednorázových platieb (vrátane trvalých príkazov) cez IB alebo mobilnú aplikáciu a mesačný výpis z účtu v elektronickej podobe. V niektorých bankách k študentskému účtu je možné požiadať aj o povolené prečerpanie.

Niektoré banky si za študentský účet pýtajú symbolický poplatok, no zároveň ponúkajú vernostný program cez ktorý sa dá na poplatku ušetriť.

Účty pre mladých

CENA (mesačný poplatok): zvyčajne 1-3 Eur/mesiac

Ak už neštudujete a stále sa cítite mladý:), máte vek do 26-28 rokov, cenovo výhodným riešením pre vás môže byť účet pre mladých. Často účty pre mladých sú identické so študentskými, a keďže potvrdenie o návšteve školy banke nepredložíte, účtovať vám bude poplatok za vedenie účtu. Ten si môžete znížiť splnením podmienok banky a naďalej využívať účet zdarma až do dosiahnutia hornej vekovej hranice. Po dovŕšení hornej vekovej hranice banka vám automaticky zmení účet pre mladých na štandardný balík služieb. „Klienta preradíme na Osobný účet na konci roka, v ktorom dovŕši vek 28 rokov, informujeme ho o tom listom v priebehu novembra“, dodáva Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Obyčajný bežný účet

CENA (poplatok za vedenie účtu): zvyčajne 2,5 – 4,0 Eur/mesiac

V mesačnom poplatku za bežný účet nie sú zahrnuté žiadne transakcie okrem vedenia účtu. Za každú jednu finančnú operáciu si musíte zaplatiť zvlášť podľa cenníka banky. Aj za to, že vám na účet príde výplata, aj za vydanie platobnej karty, aj za platby kartou v obchodoch, aj za výbery z bankomatu. Zdanlivo síce ušetríte na mesačnom poplatku, no za transakcie zaplatíte toľko, že v konečnom dôsledku vás účet vyjde poriadne draho. Tento účet sa vám oplatí len vtedy, keď na ňom nerobíte žiadne transakcie. Potom je však otázne, na čo vám teda je.

Balík služieb – štandardný

CENA (mesačný poplatok): zvyčajne 3,9-8,0 Eur/mesiac

Mesačný poplatok za balík služieb je síce vyšší ako za bežný účet, no zahŕňa množstvo transakcií za ktoré už nemusíte platiť zvlášť. Samozrejmosťou sú kreditné aj debetné operácie, vydanie karty, platby kartou a výbery z bankomatov vlastnej banky, mobilná aplikácia a internetbanking, trvalé príkazy a inkasá, povolené prečerpanie. Navyše banky majú pre klientov pripravené vernostné programy a po splnení podmienok môžete využívať balík služieb zdarma. Menšie internetové banky dokonca majú balík služieb zdarma a spĺňať nemusíte žiadne podmienky (Účet od 365.banky, mKonto a Osobný účet od Fio banky).

Balík služieb – prémiový

CENA (mesačný poplatok): zvyčajne 8,9 – 15,0 Eur/mesiac

Sú to tie najdrahšie účty na trhu a oproti štandardným balíkom zahŕňajú navyše vklady hotovosti na pobočke, výbery z cudzích bankomatov, či viacero platobných kariet. Aj cenu za prémiový balík si môžete znížiť cez vernostný program, splniť podmienky je však náročnejšie.

Seniorské účty

CENA (mesačný poplatok): zvyčajne 0,95 – 2 Eur/mesiac

Ako vyplýva z názvu, tieto účty sú určené pre poberateľov dôchodku. Očakáva sa, že dôchodcovia už nie sú takí finančne aktívni, preto im banky ponúkajú cenovo zvýhodnené účty, avšak s obmedzeným počtom transakcií. Pokiaľ dôchodok je nižší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy (572 eur) oplatilo by sa skôr využiť základný bankový produkt, ktorý je zdarma. Pokiaľ dôchodca je stále aktívny, okrem dôchodku má príjem, platí kartou a využíva trvalé príkazy / inkasá, vie si znížiť cenu štandardného balíka služieb na nulu.

