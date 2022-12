Týždeň očami Pavla Urbana: Bude Heger ako Messi. Povedie vládu ku koncu volebného obdobia?

Boli sme svedkami neuveriteľne dramatického finále majstrovstiev sveta vo fubale. Lionel Messi priviedol svoju krajinu k titulu majstra sveta.

Na slovenskej politickej scéne je podobne dramatická situácia. Parlament síce vládu odvolal, ale už sa zjavujú náznaky, že to koniec Eduarda Hegera ešte byť nemusí

Heger síce nie je Messi, ale musí sa naučiť kľučkovať

O neuveriteľnom majstrovstve Messiho písať nebudem, to ponechám na kolegov zo športovej redakcie. Pozriem sa však na kľučkovanie v slovenskej politike. Vláda bola odvolaná. Aj keď si mnohí mysleli, že je to Hegerov koniec, nemusí to tak úplne byť.

Najnovšie informácie hovoria, že sa, teraz už odvolaný premiér, predsa pokúsi niečo urobiť. Nech to poviem futbalovým slovníkom, pokúsi sa prekľučkovať aj v tejto pre neho takmer neriešiteľnej situácii. Ako sám uviedol na sociálnej sieti plánuje predstaviť svoju víziu, ktorá má „vrátiť Slovensku a občanom nádej, že toto je krajina pre dobrý život“.