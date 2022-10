Týždeň očami Pavla Urbana: Matovič má ďalší skvelý nápad a Kollár by bral aj Kuffovcov

Po očkovacej lotérii, vakcíne Sputnik, krúžkovnom, minister financií Igor Matovič znovu prichádza so skvelým nápadom. Tentoraz by sa mali tešiť tí, čo v tomto období ešte majú na to, aby chodili do reštaurácií. Samozrejme, tak ako všetky jeho nápady, nikto nich predtým nevidel a poslanci jednoducho musia počúvať svojho šéfa, respektíve koaličného partnera, lebo predsa ide o rodinu. Boris Kollár možno posilní svoje prorodinné, kresťanské krídlo. Teraz mu do ako padli Tomáš Taraba a bratia Štefan a Filip Kuffovci.

Matovič už ničím neprekvapí

Matovič sa asi znovu dobre vyspal. Ráno sa zobudí a prisnil sa mu ďalší nápad, ako pomôcť rodinám. Tentoraz však nebude len tak rozdávať.

Občan musí najprv niečo investovať, aby mu štát časť peňazí vrátil a tým pomohol jeho rodine. Rýchlo bežal za svojimi poslancami, aby to predložili do parlamentu, lebo vie, že ak by to šlo z dielne ministerstva financií muselo by prejsť pripomienkovým konaním a tam by zrazu musel čeliť vlne kritiky.

Poďme však k veci. Ak občan niečo zaplatí, dostane bloček, odskenuje ho, pošle cez aplikáciu štát mu vráti určitú časť prostriedkov. To je v krátkosti návrh poslancov Anny Andrejuvovej a Milana Vetráka. Všimli ste si, že sa nikde nehovorí o aké služby ide, lebo to vláda určí nariadením, vlastne jednoducho o tom rozhodne minister financií.